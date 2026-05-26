Al Attiyah y Sanders dominan en una etapa difícil para Sainz

El piloto catarí Nasser Al Attiyah, en la categoría de coches, se impuso este martes en la segunda etapa (128 kilómetros) del Desafío Ruta 40, prueba del Mundial de rally-raid que se disputa en Argentina, mientras que el australiano Daniel Sanders continuó con su dominio entre las motos.

Al Attiyah (Dacia Sandriders), quien marcha segundo en la general del Mundial después de un papel discreto en el rally-raid de Portugal y había sido octavo en la etapa del lunes, mejoró en el tramo final de la especial para coronarse como el más rápido del día. Paró el cronómetro en 1 hora, 45 minutos y 42 segundos.

La gran alegría para Argentina fue el segundo puesto de Kevin Benavides (Overdrive Racing). El piloto local terminó en 1 hora y 46 minutos exactos, mejorando a los Toyota en el último tramo, ya que marchaba cuarto en el último control de tiempos (tras 98 kilómetros).

El tercer lugar fue para el sudafricano Saood Variawa (Toyota Gazoo Racing). Variawa fue de más a menos, y pasó de ser el primero en los controles de tiempo iniciales a tener que conformarse con la tercera posición al final, tras 1 hora, 46 minutos y 3 segundos.

Por su parte, no fue el mejor día para los participantes españoles. Un mal último tramo de Nani Roma (Ford Racing) le condenó a la decimocuarta posición (1h51:26), mientras que Carlos Sainz (Ford Racing) mejoró al final para salvar una jornada con problemas y terminar decimosexto (1h53:38).

La general del Desafío Ruta 40 está muy comprimida. El primer lugar es para el portugués Joao Ferreira (Toyota Gazoo Racing), con apenas 9 segundos de ventaja sobre el estadounidense Seth Quintero y 1:39 sobre Saood Variawa, ambos compañeros de equipo en Toyota.

Sanders no se baja del liderato en motos

Por su parte, Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory Racing) volvió a ser el más rápido sobre dos ruedas, al terminar la etapa con un tiempo de 1 hora, 39 minutos y 43 segundos. El australiano aumenta todavía más su ventaja en el primer puesto de la general de la ronda argentina, después de sacar más de seis minutos a su más inmediato rival en la especial del lunes.

El segundo puesto fue para el argentino Luciano Benavides (Red Bull KTM Factory Racing), que corría ante su público. Benavides había sido el más rápido del prólogo y llegaba como líder de la general del Mundial, pero tuvo que conformarse con ser quinto el lunes. Pudo resarcirse este martes con un tiempo de 1 hora, 44 minutos y 43 segundos, recortando a sus rivales por el podio.

Tercero terminó el español Tosha Schareina (Monster Energy Honda HRC), con 1 hora y 45 minutos exactos. Con menos distancia por recorrer que en la primera etapa, las diferencias entre los pilotos (a excepción de Sanders, gran dominador) también fueron significativamente menores. Edgar Canet, el otro español en liza, fue sexto (1h46:36).

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En la clasificación del Desafío Ruta 40, Sanders domina con mano de hierro y una ventaja de 11:01 sobre Schareina. Tercero es el estadounidense Ricky Brabec, a 12:35 del líder. Benavides es cuarto, a 15:00 del primero y a 2:25 de entrar en el podio.