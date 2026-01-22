Arranca la Africa Eco Race, el auténtico Dakar africano en busca del Lago Rosa

Una prueba que conserva el espíritu del Dakar africano, que en esta edición estrena fechas y punto de partida: arrancará el próximo 25 de enero en Tánger (Marruecos), para acabar en el mítico Lago Rosa de Dakar, en Senegal, el sábado 7 de febrero.

Una competición ideada en 2008 por el mítico Hubert Auriol, ganador del Dakar en motos y coches y director de la carrera entre 1995 y 2004, en compañía de René Metge, ganador en coches en 1981, 1984 y 1986, y de Jean Louis Schlesser, con una larga experiencia en competición y actual director de la Africa Eco Race.

Todos ellos amantes y ganadores en África (los dos primeros tristemente desaparecidos), en 2008, año en el que el Dakar se suspendió por una amenaza de Al Qaeda, pusieron en marcha la primera edición de la Africa Eco Race.

Una competición que es una gran aventura, en la que los participantes disfrutan palmo a palmo de su recorrido, con el objetivo de llegar al mítico Lago Rosa de Dakar.

Salida en Tánger

En la presente edición se han programado un total de más de 6.000 km, de los que casi 4000 km serán cronometrados.

La prueba, organizada por Jean Louis Schlesser y su equipo, cuyo representante en España es AM TOURS, cuenta de nuevo con la colaboración de Josep Maria Serviá y Fina Román en el diseño del recorrido, que pasará de nuevo por las pistas rotas de y las primeras dunas de Marruecos, el inmenso desierto de Mauritania y el corazón de África negra en Senegal. La etapa de descanso está prevista en Daklha, en la frontera de Mauritania, el 31 de febrero.

La caravana estará formada por 700 vehículos contando las asistencias y 300 personas, con participantes de 27 nacionalidades distintas y varios españoles.

Favoritos

En total tomarán parte 45 participantes en coches (20 SSV) y 5 camiones.

Los belgas Vicent Vroninks/Dave Berghams (Nissan VK 56), retirados en la edición del año pasado, al igual que los checos Tomas Ouredniceck/Lukas Bartak (Toyota), forman parte del grupo de aspirantes a ganar la carrera.

También hay que contar con Andrea Schiumarini, acompañado por Maurizio Gerini (Century CR6), el primero un habitual del Dakar, con un podio en su categoría.

Por lo que respecta a Gerini, ha sido el copiloto de Laia Sanz en la última edición del Dakar.

Entre los participantes veremos de nuevo a Yoshimasa Sugawara (Suzuki). El japonés de 85 años es toda una leyenda del rally-raid, en el que ha participado de forma ininterrumpida en el Dakar entre los años 1983 y 2019 y desde entonces ha sido un habitual en la Africa Eco Race.

SSV

Entre los cada día más numerosos participantes en esta categoría, Pierre Lafay/Gilles de Turckheim (Maverick R), entre otros, tratarán de renovar la victoria del pasado año, pero Martijn van den Broek, segundo en 2025, junto a Mike Dass (Maverick 1000 R), no se lo pondrá fácil.

Algunos exmotoristas como Eric Bernard, con ocho participaciones en el Dakar, que el año pasado tomó parte en el AER, o el eslovaco Martin Benco (Taurus) serán sin duda protagonistas.

Españoles en Històric

La categoría Històric para vehículos clásicos está ganando protagonismo año tras año. Esta edición serán 23 los equipos participantes, con sus vehículos entre 1970 y 2007.

El hecho de que los que fueran protagonistas del Dakar cuando se disputaba en África tengan la oportunidad de reencontrarse con su escenario favorito, es un buen argumento para participar en un ambiente inolvidable.

Entre los favoritos hay que destacar la presencia de Erik Brandenburg/ Marie Brandenburg, con un precioso Porche 911 SC.

Noticias relacionadas

O de la pareja española formada por Alberto Herrero/Daniel Rebollares (Toyota HDJ 80), además de Jan Rosa, que acompaña a Dirk van Rompuy (Toyota HDJ 80). Jan Rosa acaba de proclamarse ganador del Dakar disputado en Arabia Saudí, en la categoría Challenger, de compañero de Pau Navarro.