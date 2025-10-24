Rallies
Arranca el 60 RallyRACC
Este viernes arrancan la 60ª edición de Rally de Catalunya-Costa Daurada, con un tramo de calificación (15:15h), Shakedown (16h) y el primer tramos, con salida, a las 19 horas en el podio del Passeig Jaume I de Salou
Este viernes 24 de octubre arranca la 60ª edición del RallyRACC Catalunya–Costa Daurada, 7ª y penúltima prueba del Súper Campeonato de España de Rallyes (S-CER). El 60 RallyRACC es puntuable además para otros 10 campeonatos, copas o trofeos, autonómicos o estatales. La jornada de este viernes estará llena de actividades deportivas y promocionales, que culminarán con la salida oficial de la carrera desde el Passeig Jaume I de Salou.
La principal innovación de esta edición del 60º aniversario viene dada por la disputa del rally en tres jornadas, con un recorrido mixto tierra-asfalto. El primer día (24 de octubre), además de las verificaciones se disputará el tramo de calificación para pilotos prioritarios (15:15h), el Shakedown para el resto de pilotos (16h), la firma de autógrafos (18h) y la ceremonia oficial de salida (19h).
A continuación, los participantes que disputen la totalidad del rally y los que sólo hagan la modalidad de rally de tierra correrán el primer tramo cronometrado, la especial urbana de Salou (1,55 km), a partir de las 19:25 horas.
La novedad de este viernes viene dada por la presencia de Dani Sordo y su Hyundai i20N Rally2, que tras tomar la salida desde el podio disputará la especial de Salou. Esta misma particularidad volverá a producirse al día siguiente, sábado, en la que será segunda pasada por este tramo, a las 12:40 horas. Estas dos especiales serán las únicas que realizará el recién proclamado Campeón de Portugal de Rallies.
El 60 RallyRACC tendrá 980 km de recorrido total, de los que 171,98 corresponderán a 14 tramos cronometrados, 8 de ellos distintos (8 sobre tierra y 6 sobre asfalto). Los participantes en el S-CER competirán en la totalidad del rally, como también lo harán los equipos de la Toyota Gazoo Racing Yaris Cup Spain y el Volant RACC Trofeu WERACE.
El rally de tierra, que arranca este viernes con la especial de Salou, también será puntuable para los campeonatos de Catalunya absoluto y de tierra, Desafío Peugeot, Clio Trophy Spain Tierra, Copa Kobe Motor Rallyes y Past Rally3 Trophy Iberia. El resto de campeonatos iniciarán su andadura al final del sábado cuando empiece la etapa de asfalto.
