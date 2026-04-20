Aplastante victoria de ‘Cohete’ Suárez y Skoda en el Rally Sierra Morena

‘Cohete’ Suárez y Alberto Iglesias (Skoda) consiguieron una brillante victoria en el 43º Rally Sierra Morena, prueba que lideraron de principio a fin. Iván Ares y Borja Rozada (Toyota) terminaron en segunda posición, mientras que el finlandés Teemu Suninenn y su copiloto Antti Haapala (Skoda) completaron el podio.

La pareja española se impuso tanto en la clasificación del Supercampeonato de España como en el arranque del Campeonato Europeo de Rallyes (ERC) al volante del Skoda Fabia RS Rally2. Los asturianos han empezado la temporada en gran forma, ganando la primera cita del certamen continental y la segunda consecutiva en el SCER.

Con este triunfo, Suárez sumó su segunda victoria absoluta en el Sierra Morena tras la lograda en 2021 y se incorpora al grupo de pilotos españoles que han ganado una cita del ERC. Para Pin Iglesias es además su primer triunfo en una prueba del certamen europeo.

El campeón del SCER se colocó líder en el segundo tramo del rally, el primero del sábado, y ya lideró la clasificación hasta que se subió al podio cordobés. Ni el elevado nivel de los adversarios ni el intenso calor que hizo el fin de semana en tierras cordobesas hicieron mella en el piloto de Skoda.

Tras ‘Cohete’ se situó Ares, quien tuvo una estrecha pelea con Suninen y Giandomenico Basso hasta el último kilómetro, redondeando un gran resultado para los pilotos españoles. Jorge Cagiao, pese a sufrir diversos problemas mecánicos durante la carrera, fue el tercer español clasificado y quinto de la general. Álvaro Muñiz acabó en novena posición a pesar de salir muy retrasado en todos los tramos.

El Supercampeonato de España volverá a la acción en Utiel el 15 y 16 de mayo. Allí volveremos a ver a Diego Ruiloba, Pepe López o Sergi Pérez, que se han saltado la prueba de Córdoba por la norma que obliga a no competir en una de las pruebas puntuables del año. El reglamento establece que solo se pueden correr ocho de los nueve rallyes y de los disputados después se puede descartar el peor resultado.

CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL

1º Suárez-Iglesias (Skoda) 1:57:02.5

2º Ares-Rozada (Toyota) +20.1

3º Suninen-Aapala (Skoda) + 25.3

4º Basso-Lorenzo (Skoda) + 31.9

5º Cagiao-Martínez (Citroën) + 39.3

SUPERCAMPEONATO DE ESPAÑA

1º ‘Cohete’ Suárez 73 ptos.

2º Iván Ares 62 ptos.

3º Jorge Cagiao 47 ptos.