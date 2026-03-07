Álvaro Soler: "En el Camp Nou noté la energía de la gente y me contagió mucho"

Con una sonrisa imborrable, Álvaro Soler (35 años, 1991) se quita el casco, 'deja a un lado el micrófono' y atiende a SPORT con la naturalidad de quien ha hecho de la música su forma de vida. El cantante, que acumula éxitos globales como Sofía, El Mismo Sol o La Cintura, encara ya su décimo año de carrera profesional. En este tiempo ha vivido de todo y sigue mirando al futuro con la misma ilusión que al principio, con un sueño muy claro: algún día subir al escenario del Camp Nou.

Pregunta: Un chico de Sant Cugat viviendo en Berlín y triunfando en Alemania. ¿Cómo ha sido el proceso de conquistar un mercado tan exigente y diferente?

Respuesta: La historia de la música de Álvaro Soler es un poco compleja. De hecho, empezó todo en Italia. El primer ‘hit’, ‘Bajo el mismo sol’, fue en Italia y fue un poco raro todo. No tenía nada que ver, no había vivido allí. Pero la gente conectó muchísimo. Luego fue yendo a otros países, como España o Italia. Ahora, estando en La Voz Kids de Alemania, les agradezco mucho el amor que me dan porque está siendo una pasada.

P: Hace unos meses lanzaste tu cuarto álbum para conmemorar los 10 años de carrera, El Camino. ¿Qué significó para ti y ha tenido el éxito que esperabas?

R: Hoy en día es muy difícil medir el éxito. Primero tiene que ser estar contento con el trabajo que he hecho. Vivimos en una sociedad en la que todo se compara y dentro de la música comparas aún más (los números y todo lo que pasa).

Estoy muy contento con los resultados y con la gira que voy a hacer, que de hecho tengo dos fechas aquí (en España): en Tenerife y Cullera (Valencia). En el resto de Europa tenemos conciertos y está yendo súper bien. Es bonito ver gente de diferentes culturas que canta mis canciones en castellano.

Álvaro Soler desvela las fechas de su gira / Xavi Espinosa

Mucha gente me pregunta: ‘Cuando vas a Alemania, cantas en alemán, ¿no?’. Y les digo que no, que canto en castellano. Es muy bonito ver que las culturas conecten mucho con mi música.

"Tengo dos ciudades españolas preparadas para la gira" Álvaro Soler — Artista

Siempre comentas que cada vez practicas más deporte. Corres en rally.

Correr en rally se ha convertido en una tradición muy bonita con mi mejor amigo. Le invité para su cumpleaños para venir de copiloto, pero luego vi que era bastante “fregao”, porque tenía mucha faena: tiene que estudiar mucho y pensaba que era más fácil.

A raíz de todo esto nació un hábito muy bonito y llevamos cinco años. Además, tenemos la rivalidad con Jordi Roca, que es mi rival número uno. El año pasado acabamos muy juntos y es un rally muy bonito (Costa Brava).

Es icónico porque pertenece al campeonato europeo. Viene gente de muchos lugares (Finlandia, Italia, Alemania, Bélgica…). Me siento muy a gusto porque me encanta competir con gente de todo el mundo y me parece exquisito. Me parecen joyas los que corren aquí y se arriesgan mucho. Aunque no es mi caso (dice entre risas).

Álvaro Soler, cantante y Jordi Roca, chef, junto al finlandés Jari-Matti Latvala, competirá su copiloto Janni Hussi. Al lado, Álex Romaní, responsable del evento. / RACING FRAMES

¿Tienes algún referente deportivo que te marcara en tu infancia y que te haya acompañado como inspiración a lo largo de tu vida?

Hay mucha gente que me inspira. Hubo un momento clave que era con Fernando Alonso, soy muy fan de él. He visto Fórmula 1 toda mi vida. Siendo medio alemán, medio español, yo era más de Alonso que de Schumacher. En esa época vivía en Japón, en Tokio. Viví siete años allí. Estuve mucho tiempo desconectado de la cultura española y para mí eso, sentir el orgullo español fuera de España cuando ganaba Alonso, era una cosa preciosa.

"Fernando Alonso me hace conectar con el país, es uno de mis referentes" Álvaro Soler

Me acuerdo de que me motivaba mucho a correr en karts y mi padre me animaba. Tenemos a unos grandes en España, desde Rafa Nadal, ahora mismo Alcaraz, que es una máquina, y tenemos mucha inspiración que darnos a nosotros mismos. Somos una generación que me enorgullece.

Eres culé desde pequeño. Explícame tu pasión por el fútbol y por el Barça.

Empecé a jugar a fútbol en el cole para no perder amigos. Porque si no juegas a fútbol, te quedas sin amigos básicamente (bromea). Entonces, yo como soy un poco alto, como que mi centro de gravedad era más alto y no se me daba tan bien. Pero me parece un deporte tan bonito porque haces piña y te une.

Álvaro Soler, uno de los mejores cantantes de la última década / SPORT.es

Ir al campo, al Camp Nou, que tengo ganas de ir otra vez, es una de las experiencias más bonitas que he vivido. Cuando la gente canta en los conciertos ves al público cantar y se crea una energía… pero ver a la gente en el Camp Nou, donde caben casi 100.000 personas, es un ambiente que solo puedes vivir en el fútbol.

Fui a algunos partidos cuando era pequeño, a un Barça-Sevilla, noté la energía de la gente y eso era increíble. Me contagió mucho.