¿Rallies en un campo de fútbol? Así fue la 'loca' aventura de Edgar Canet y Josep García en el Riyadh Air Metropolitano

El Riyadh Air Metropolitano logró reunir, como diría la icónica cantante Miley Cyrus en una de sus reconocidísimas interpretaciones como Hannah Montana, 'The Best of Both Worlds' (lo mejor de los dos mundos). El estadio del Atlético de Madrid acogió a dos de las mayores referencias dentro del off-road: Edgar Canet y Josep García, quienes exhibieron sus habilidades con la moto en el recinto. Fútbol y motor, mezclados como nunca en un escenario inmejorable.

El Campeón del Mundo de Rally2 y el Campeón del Mundo de EnduroGP, ambos pilotos para KTM, fueron reunidos por su patrocinador, Red Bull, en el reconocido estadio colchonero. En unas imágenes compartidas en redes sociales por la marca de bebidas energéticas, ambos aparecen pilotando sus motos por distintas partes del recinto. "Es una cosa que no me esperaba hacer nunca, rodar con la moto en un estadio de fútbol", decía Canet, totalmente sorprendido. "Es brutal", aseguraba García por su parte.

Pero la cosa no quedó aquí. Ambos pilotos protagonizaron una carrera partiendo desde el túnel de vestuarios. Cada uno en una dirección, recorrían la gradería y el césped para lograr ser el primero en llegar a una bandera a cuadros. El ganador del disputado duelo fue Josep, quien se mostró feliz y orgulloso en el vídeo compartido en redes.

Un año redondo para Canet

Ambos pilotos se encuentran en un muy buen momento de sus trayectorias profesionales. En el caso de Canet, hace tan solo unas semanas logró coronarse campeón de Rally 2 en su primera temporada como piloto oficial de KTM. La victoria en la categoría de Rally 2 en el anterior Dakar tan solo fue un presagio de todo lo que se vendría para el joven talento catalán, que terminó la prueba de 2025 en la octaba posición general.

Fútbol y motor unidos en el Riyadh Air Metropolitano / Red Bull

En cuanto a la temporada del piloto de La Garriga, los números han sido impecables: victoria en cuatro de las cinco rondas del Mundial (Dakar, Sudáfrica, Portugal y Marruecos) y ha logrado el triunfo en hasta catorce etapas. Ahora, todas las miradas ya están puestas en el Dakar, que arrancará en poco más de dos meses en el desierto saudí.

Edgar Canet y Josep García en el estadio del Atlético de Madrid / Red Bull

Josep volvió a coronarse

El piloto de KTM logró volver a ganar el Campeonato del Mundo de Enduro en la máxima categoría: EnduroGP. Fue durante la última cita de la temporada, celebrada en Zschopau (Alemania). Se impuso a Andrea Verona, su gran rival, para llevarse su séptimo campeonato mundial.

Toni Bou y su paseo por el Camp Nou

No es la primera vez que fútbol y motor se concentran en un estadio de fútbol. En la temporada 2010/2011, el 38 veces Campeón del Mundo de Trial, Toni Bou, se personificó en el Camp Nou como muestra de apoyo al Barça antes de la final de la Champions League entre los azulgrana y el Manchester United.

Como reto, el catalán se paseó por todo el estadio sin poner un pie en el suelo. Lo hizo saltando con su moto por las interminables escaleras, barandillas y desniveles del antiguo Camp Nou.