Un radar de tramo récord en la autovía refuerza la vigilancia de la velocidad

La mejora de la seguridad vial continúa siendo una de las prioridades estratégicas de las instituciones españolas. En este contexto, la Dirección General de Tráfico, en colaboración con el Gobierno de Navarra, ha puesto en marcha dos nuevos radares de tramo, uno de los cuales destaca por su alcance excepcional: más de 30 kilómetros de control continuo de velocidad en la autovía A-68.

Este dispositivo ya está operativo y se enmarca dentro de una estrategia de refuerzo de la vigilancia en puntos especialmente sensibles por su alta concentración de accidentes.

Un tramo de más de 30 kilómetros bajo vigilancia continua

El radar más llamativo se encuentra instalado en la autovía A-68, en sentido decreciente, y cubre un recorrido comprendido entre los puntos kilométricos 115,027 y 84,483, en el trayecto que conecta las localidades de Cortes y Tudela.

Se trata de un sistema de control de velocidad media por tramo con un alcance superior a los 30 kilómetros, lo que lo convierte en uno de los más extensos de su categoría en España. Su función no se limita a detectar excesos puntuales de velocidad, sino a medir la velocidad media de los vehículos durante todo el recorrido vigilado, obligando a mantener una conducción más constante y segura.

Una respuesta directa a la siniestralidad registrada

La instalación de este dispositivo no es casual. Según los datos de siniestralidad analizados por las autoridades, entre 2022 y el verano de 2025 se han registrado en este tramo un total de 76 accidentes de tráfico, de los cuales 19 han tenido víctimas.

Estas cifras han sido determinantes para justificar la puesta en marcha de un sistema de control más estricto, con el objetivo de reducir la accidentalidad y mejorar la seguridad de una vía que concentra un volumen importante de tráfico y desplazamientos de larga distancia.

El objetivo principal del radar es claro: reducir la velocidad media de circulación y, con ello, disminuir tanto la probabilidad de accidentes como la gravedad de sus consecuencias.

Estos son los 15 nuevos radares de la DGT con los que es casi imposible que no te pillen / DGT

Un sistema excepcional dentro de la red de control española

Aunque este nuevo radar destaca por su extensión, no es el único de estas características en el país. Actualmente, el récord nacional lo ostenta un radar de tramo situado en la CL-615, en la provincia de Palencia, con una cobertura de aproximadamente 33 kilómetros.

Este tipo de dispositivos, aunque todavía poco habituales en comparación con los radares fijos tradicionales, están ganando presencia progresivamente en la red viaria española. Su despliegue responde a una estrategia de control más integral, que busca actuar no solo en puntos concretos, sino en trayectos completos donde se detectan patrones de riesgo.

Una tendencia en expansión para reducir la accidentalidad

En la actualidad, existen más de 15 radares de tramo activos en España que superan los 10 kilómetros de extensión. Su implantación se concentra especialmente en vías donde se han detectado índices elevados de siniestralidad o comportamientos de conducción inadecuados.

La filosofía de estos sistemas es preventiva más que sancionadora, ya que buscan modificar los hábitos de conducción a lo largo de distancias prolongadas, evitando aceleraciones bruscas o excesos puntuales de velocidad al paso por puntos concretos.

Con iniciativas como la del tramo de la A-68, las autoridades refuerzan su apuesta por una movilidad más segura, en la que la tecnología se convierte en un elemento clave para la reducción de accidentes y la protección de los conductores.