El RACC rinde homenaje a Ezpeleta y Palou en los Premios RACC MotorSport

El RACC y su división deportiva RACC MotorSport han celebrado la gala anual en la que se han distribuido los premios y reconocimientos a los campeones del club, pilotos de todas las disciplinas de las 2 y 4 ruedas que durante la temporada 2025 han obtenido títulos o conseguido relevantes resultados en competición.

En la velada han sido homenajeadas dos personalidades vinculadas al club, que por su trayectoria y logros han merecido el reconocimiento del RACC: el piloto Àlex Palou, cuatro veces campeón de las IndyCar Series y ganador de las 500 Millas de Indianápolis, y Carmelo Ezpeleta, máximo responsable de MotoGP desde que asumió el cargo en Dorna en 1991, y anteriormente director de la construcción del Circuit de Catalunya.

La gala ha contado con la presencia de destacadas personalidades deportivas, políticas y sociales, así como de una buena parte de los pilotos, copilotos y oficiales que forman parte del deporte del motor en Cataluña. Josep Mateu, presidente del RACC, confirmó que “rendir homenaje a figuras como Carmelo Ezpeleta y Àlex Palou es reconocer dos trayectorias que han llevado el motor al más alto nivel internacional. Son referentes que ejemplifican los valores de liderazgo, innovación y pasión que queremos transmitir a las nuevas generaciones”.

El homenaje a las dos personalidades presentes ha significado un importante hito que ha confirmado a estos Premios RACC MotorSport como la gran gala del deporte del motor catalán. Este es el perfil resumido de ambos galardonados:

Àlex Palou Montalvo (28 años, Sant Antoni de Vilamajor) se inició en el mundo del karting y en sus primeros años pasó a formar parte de los pilotos RACC como miembro del programa de Jóvenes Pilotos del Circuit de Catalunya, iniciativa que le permitió mostrar muy pronto su talento. En su trayectoria inicial participó en campeonatos internacionales de monoplazas en los que destacó.

En 2017 Palou dio el salto a Jap campeonatos de en losque acabla Fies Factante del ntidades y empresas colaboradoras del que ha sido 60 RallyRACC Catalunya – Cón, participando en diversos campeonatos (3º en Fórmula 3 en 2017; 3º en Súper Fórmula en 2019 y Súper GT), que combinó con otros en Europa. Fue esta época la que le permitió entrar en contacto con la competición norteamericana. En 2020 fichó por el equipo Dale Coyne Racing para disputar su primera temporada en la IndyCar, logrando subir una vez al podio. En 2021 fue contratado por su actual equipo, Chip Ganassi Racing, donde ha efectuado su meteórica progresión hasta la cúspide del automovilismo de EE.UU.

En el primer año con este equipo, 2021, no tan sólo ganó sus primeras tres carreras en la IndyCar Series, sino que se impuso en el campeonato a final de año y terminó 2º en las 500 Millas de Indianápolis. Tenía 23 años y ya era el número 1. En 2022 ganó una carrera pero terminó 5º del campeonato, título que recuperaría en 2023 (5 victorias) y revalidaría en 2024 (2 victorias) y 2025 (8 victorias, una de ellas las 500 Millas de Indianápolis).

Lo que ha logrado Àlex Palou los últimos cinco años no tiene parangón en el automovilismo mundial. En tan corto espacio de tiempo se ha convertido en uno de los pilotos de automovilismo más importantes del mundo y en un auténtico ídolo de masas en Estados Unidos. La manera de afrontar las carreras y su tremenda calidad y velocidad en circuitos ovales, permanentes o urbanos, le convierten en uno de los grandes campeones del momento.

Carmelo Ezpeleta Peidró (79 años, Barcelona) es uno de los más importantes dirigentes del deporte del motor mundial, gracias a su iniciativa y a las grandes responsabilidades asumidas. Piloto motociclista aficionado en sus años de estudiante, corrió en circuitos y pruebas de montaña y también de copiloto con amigos de Barcelona, con quienes a menudo compartía el volante. Pronto dio el paso a piloto, participando en campeonatos como la Copa R-8 TS y la F-1430, pero su inquietud le llevó a solicitar ayuda a amigos, aficionados y también a empresas para crear un circuito: Calafat, pista que fue inaugurada en septiembre de 1974.

El espaldarazo para el mundo del motor que supuso la construcción de la pista tarraconense no estuvo faltado de problemas, pero Ezpeleta los superó todos y convenció a las autoridades para que Calafat se mantuviera activo como instalación necesaria tras la desaparición de Montjuïc. Mientras consolidaba Calafat, recibió en 1978 la oferta del RACE para dirigir las actividades del club y del circuito del Jarama, responsabilidad que mantuvo diez años.

Dio por finalizada esta etapa en 1988 al recibir la propuesta del Reial Automòbil Club de Catalunya de dirigir la construcción del Circuit de Catalunya y las actividades deportivas de la entidad. Nombrado Director General del consorcio, el Circuit fue inaugurado el 10 de septiembre de 1991 y ese mismo año se disputó el primer Gran Premio de Fórmula 1. También en aquella temporada tan prolífica el RACC organizó la primera prueba del Campeonato del Mundo de Rallyes –hoy en día RallyRACC– y llevó a cabo una intensa actividad deportiva.

Tras una enorme labor en los poco más de tres años que estuvo en el RACC, Carmelo Ezpeleta entró en 1991 en la empresa Dorna Sports, siendo nombrado Consejero Delegado siete años más tarde. Como máximo responsable de Dorna transformó para siempre el Campeonato del Mundo de Motociclismo, elevándolo hasta las cotas actuales como uno de los deportes con más audiencia y popularidad del mundo.

7 Campeones del Mundo, 5 de España y 1 de Portugal

La nómina de campeones RACC en la temporada 2025 ha sido numerosa, nada menos que siete Campeones del Mundo, cinco de España y uno de Portugal. Según el Presidente del RACC, Josep Mateu, “nos sentimos especialmente orgullosos de premiar a todos los pilotos RACC que han destacado esta temporada, con una representación excepcional de siete campeones del mundo. Este éxito colectivo confirma la fuerza de nuestra cantera y el papel clave del RACC en el impulso del talento y del deporte del motor”.

Además del homenajeado Àlex Palou, en automovilismo han recibido sus galardones Dani Sordo (Campeón de Portugal de Rallyes), José Antonio ‘Cohete’ Suárez y Alberto Iglesias (campeones del Supercampeonato de España de Rallyes), Gil Membrado y Alejandro “Jandrín” López (Campeones de España de Rallyes de Tierra) y Pepe Arqué (Campeón de España de Car Cross).

En motociclismo los títulos mundiales han sido seis: Marc Márquez (MotoGP), Josep García (FIM EnduroGP), José Antonio Rueda (Moto3), Berta Abellán (TrialGP Women), Brian Uriarte (FIM JuniorGP) y Shengbo Sun (FIM MotoMini World Series). En dos ruedas, los pilotos destacados que no han podido lograr el título en sus respectivas especialidades han sido: Alex Márquez (2º MotoGP), Ángel Piqueras (2º Moto3), Carlos Cano (2º European Talent Cup) y Daniela Guillén (3ª FIM Women’s MX World Championship).

En cuanto a automovilismo, los resultados también han sido excelentes, empezando por los ganadores de tres campeonatos monomarca o regionales: Arnau Bartés (Copa Hyundai i20N Rallye), Sergi Francolí y Xevi Moreno (Toyota GR Yaris Cup) y Sergi Pérez (Campeonato de Catalunya de Rallyes de tierra). En terreno internacional los pilotos RACC son grandes volantes del momento: Albert Costa (2º IMSA Weathertech Sportscar Championship GTD Pro), Miquel Molina (3º FIA Hypercar WEC), Dani Juncadella (3º LMP2 European Le Mans Series) y José María ‘Mari’ Boya (3º FIA Fórmula 3).

Volant RACC – Trofeu WERACE y PromoRACC

Como cada año, los ganadores de las distintas fórmulas de promoción han tenido protagonismo propio. El Volant RACC-Trofeu WERACE ha premiado a los tres primeros equipos y ha reconocido el trabajo de los patrocinadores. Los ganadores absolutos han sido Kilian Santana e Isaac Pujol. En la PromoRACC de motociclismo los ganadores en 2025 han sido Àlex Pérez (PromoRACC 1), Zaal Farhand (PromoRACC 2) y Bryan Gutiérrez (PromoRACC GP2), reconociéndose también la colaboración de la Federació Catalana de Motociclisme.

Como colofón a una magnífica velada, se entregaron placas de reconocimiento a todas las entidades y empresas colaboradoras en las actividades de RACC MotorSport, entre ellas el 60 RallyRACC Catalunya – Costa Daurada y el 9º Rally Catalunya – Costa Daurada Legend.