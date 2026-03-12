El RACC celebra sus 120 años de historia y compromiso con el motor

El Real Automòvil Club de Catalunya (RACC) celebró su 120 aniversario con un evento celebrado en un lugar emblemático de Barcelona como es la Pedrera en el que acudieron el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa; del president edel Parlament de Catalunya, Josep Rull; y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre otras autoridades, además del director de SPORT, Joan Vehils.

Alex Crivillé, expiloto del mundial; Laia Sanz, piloto de Rallies y Luis Moya, copiloto de rallies, Luis Pérez-Sala, piloto e impulsor del programa 'Pilots' del Circuit, compartieron también sus experiencias en el mundo del motor durante el acto. Ellos protagonizaron el tercer bloque del evento dedicado al deporte, uno de los grandes pilares del RACC, titulado “120 anys de passió. L’impuls de l’esport del motor a Catalunya” (120 años de pasión, el impulso del motor en Cataluña).

La celebración, presentada por los periodistas Raquel Sans y Aleix Parisé, se inició con un vídeo en el que se repasaron los 120 años de historia de este histórico club que se fundó en 1906 gracias a un grupo de amigos que entendieron que el automóvil cambiaría la vida de la sociedad. Un repaso al camino que ha llevado al RACC hasta la actualidad en la que cuenta con 890.000 socios y hasta 1.000 empleados.

Tras el emotivo repaso, en el escenario de la Pedrera, fundada también en 1906, compareció el presidente del RACC, el señor Josep Mateu, que estructuró su discurso en varios ejes: los orígenes, la relación con los socios, la movilidad, el deporte del motor y la visión de futuro del club.

El deporte del motor, un pilar

"El RACC es un patrimonio colectivo construido generación tras generación que nos llena de orgullo y de responsabilidad", apuntó el presidente, afirmando que "cuando una institución llega a los 120 años es que ha sabido adaptarse a los tiempos, pero también que ha mantenido fidelidad a unos valores que la han hecho reconocible e imprescindible, y este es nuestro caso". "Siento que el RACC es una historia humana, de personas que han creído que la movilidad podía ser mejor, más segura, más limpia, más asequible y que debía contribuir al progreso económico del país", valoró.

También se refirió al deporte del motor, un ámbito que las personas que conforman el RACC consideraron que "podía ser un instrumento para fomentar valores como el esfuerzo, el querer ser competitivo, el respeto por los rivales, poner por delante el 'fair-play', adquirir la capacidad de superar la adversidad". Además, según continuó Mateu, el RACC es la historia de aquellos que creyeron también que "la organización de competiciones de motor podría contribuir a dar visibilidad al país alrededor del mundo y también a incrementar el valor económico del territorio".

Cantera de valores

"El deporte del motor es un ámbito en el que el RACC ha dejado una huella imborrable y al que continúa dando todo su apoyo", explicó el presidente del club automovilístico, recordando la Primera Copa Catalunya, celebrada en 1908, hasta la organización de eventos de F1 y MotoGP o el Rally RACC. Destacó también la implicación en el nacimiento del actual Circuit de Barcelona-Catalunya. "El RACC ha contribuido de manera decisiva a situar nuestro territorio en el mapa deportivo internacional", afirmó y recordó a los pilotos que han crecido bajo el paraguas del club como Carlos Sainz, Alex Palou, Laia Sanz o los hermanos Márquez, entre otros. Pilotos que son muestra "de la magnitud del trabajo realizado.

"El RACC no es solo una organización, es una relación emocional construida con confianza mutua y con la voluntad constante de ser útil y eso explica que hayamos llegado hasta aquí", insistió Mateu.

Tras Mateu, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ofrecieron unas palabras al auditorio y felicitaron al RACC por su 120 aniversario, antes de dar paso a los diferentes bloques en los que se dividió el evento. El primero estuvo dedicado a la movilidad, el segundo, a los servicios a las personas, y el tercero al deporte del motor.

Por último, el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, dio por concluida la celebración.