¿Qué categorías compiten en las 24 Horas de Le Mans?

Comienza uno de los fines de semana marcados en rojo en el calendario de todos los amantes del motorsport. La carrera de las 24 Horas de Le Mans empezará el sábado 13 de junio a las 16:00 (hora peninsular española) y lo podrás seguir a través de Eurosport y de las crónicas in situ del Diario SPORT. Tras las pruebas en Imola y Spa- Francorchamps, el Mundial de Resistencia aterriza en la 94º edición de las 24 Horas de Le Mans. Para entender bien esta mítica carrera, hay que saber qué categorías compiten en ella.

Las 24 Horas de Le Mans, junto al Gran Premio de Mónaco y las 500 millas de Indianápolis, forman la Triple Corona. Graham Hill es el único piloto que ha conseguido ganar estas tres históricas carreras. Genesis también hace historia este año al ser el primer fabricante surcoreano en participar en el WEC y en Le Mans. Después de conocer estos datos, te contamos cuáles son las categorías y sus particularidades, que correrán en el Circuito de La Sarthe.

Las categorías que compiten en las 24 Horas de Le Mans

En la histórica carrera compiten tres categorías a la vez. LMH y LMDH configuran la categoría reina que es Hypercar. LMP2 no corre en el WEC, solo en Le Mans. Y los LMGT3 que son GT3 con pocos retoques. Las marcas que compiten deben estar presentes también en Hypercar o al menos pertenecer al mismo grupo que una marca de la categoría grande. Mercedes es la única excepción, ya que McLaren y Ford entrarán en 2027 en Hypercar. Lamborghini no puede competir porque no cumple esta norma.

Hypercar

Es la categoría reina de Le Mans nacida en 2021 para sustituir a los antiguos LMP1. El WEC aprobó su extensión hasta el año 2032. Originalmente estaba establecido para correr hasta 2029, pero esto asegura la estabilidad a largo plazo para una categoría que ha atraído a 8 fabricantes. A pesar de que Porsche retiró su programa y Alpine abandonará el WEC al término de la temporada 2026, la categoría sigue viviendo una época dorada, con la entrada de Genesis este año y la de McLaren y Ford en 2027.

La característica principal de la categoría reina es que pueden participar dos tipos de vehículos, los LMH (Le Mans Hypercar) y los LMDH (Le Mans Daytona Hypercar). Desde la ACO, organizadora de la carrera, la FIA y la IMSA, competición de resistencia norteamericana, idearon una medida para permitir la participación de coches del WEC en las 24 Horas de Daytona y vehículos de la IMSA en las 24 Horas de Le Mans.

El Hypercar #17 de Genesis / Genesis

Según la normativa, los LMH deben cumplir con las regulaciones técnicas que dictan que ningún componente mecánico puede estar a la vista. En términos de diseño y motorización, las reglas dan mucha flexibilidad. Los fabricantes tienen libertad en ese sentido, siempre que el motor sea de combustión interna, V6, V8 o V12, con o sin turbocompresor, y se combinen con un sistema híbrido de motor eléctrico, de no más de 270 CV (200kW) de potencia.

En LMDh permiten también libertad con el motor, el diseño y el sistema híbrido, pero obligatoriamente el chasis debe proceder de Dallara, Multimatic, Oreca o Ligier. En ambos casos el peso mínimo de los vehículos debe de ser 1.030 kilos y su potencia máximo no tiene que sobrepasar los 670 CV (500 kW). Durante las 24 Horas de Le Mans, todos los competidores calzarán los neumáticos Michelin.

En esta edición saldrán a pista 18 Hypercars en total, de las marcas Cadillac (LMDh), BMW (LMDh), Ferrari (LMH), Alpine (LMDh), Toyota (LMH), Aston Martin (LMH), Peugeot (LMH) y Genesis (LMDh). El mejor tiempo de la clasificación de Hypercar en 2026 es un 3:22,559, registrado por el Cadillac #38 de Jack Aitker, Earl Bamber y Sébastien Bourdais. Sin embargo, la pole no será para el vehículo de la marca estadounidense. El BMW #15 de Kevin Magnussen, Raffaele Marciello y Dries Vanthoor partirá desde la primera posición tras marcar un 3:22,564, ya que el #38 fue sancionado con la anulación de su mejor tiempo por no seguir las indicaciones del director de carrera. Además, tres españoles participarán en la categoría reina: Miguel Molina en el Ferrari #50, Álex Riberas en el Aston Martin #009 y Dani Juncadella se estrena en Hypercar, en el Genesis #19.

El BMW #15 de Kevin Magnussen, Raffaele Marciello y Dries Vanthoor / BMW

LMP2

Esta categoría representa el segundo escalón en cuanto a potencia y tiempo por vuelta. La regulación actual data desde el año 2017 y se prolongará hasta 2027, ya que en 2028 habrá un nuevo motor. En LMP2, los participantes no tienen tanta flexibilidad como en los Hypercar y deben elegir entre cuatro chasis: Oreca, Dallara, Multimatic y Ligier. Además solo pueden montar un motor V8 de 4.2 litros firmado por Gibson. Esta configuración se desarrolló para limitar los costes y estar en una posición atractiva para los equipos privados.

Su peso mínimo está fijado en 930 kilos y su motor ofrece 600 CV de potencia. Los LMP2 calzan neumáticos Goodyear de 18 pulgadas como máximo. El WEC prescindió en 2024 de la categoría LMP2, por la llegada masiva de constructores a Hypercar. Además de las 24 Horas de Le Mans, esta categoría provee coches en el Campeonato IMSA SportsCar, la European Le Mans Series (ELMS) y la Asian Le Mans Series. El tiempo de pole de LMP2 en 2026 es un 3:32,855, registrado por el Forestier Racing By Panis #29 de Louis Rousset, Esteban Masson y Oliver Gray. Un español compite en esta categoría, Lorenzo Fluxá con el Proton Competition #44. En esta edición, habrá un total de 19 LMP2, 16 equipos y 57 pilotos.

LMP2 / WEC

LMGT3

Estos coches son básicamente GT3 con pequeños retoques. Los vehículos participantes son coches de competición derivados de deportivos y superdeportivos. En todos los casos el motor es de aspiración natural de 5.5 litros o turbo de 4.3 litros. La potencia no está estipulada porque se aplica el BOP (Balance of Power – Balance de Rendimiento) para que todos los vehículos estén a la par en cuanto a prestaciones.

LMGT3 / WEC

Sus neumáticos son Goodyear de 18 pulgadas como máximo y los fabricantes son los encargados de diseñar el chasis, su aerodinámica, el diseño y también el motor, según las especificaciones previas. Las marcas presentes deben participar también en Hypercar o al menos pertenecer al mismo grupo que una firma de la categoría reina. Mercedes es la única excepción, ya que McLaren y Ford competirán a partir de 2027 en Hypercar. El tiempo de pole en LMGT3 en 2026 es un 3:52,433, conseguido por el Aston Martin #27 de Heart of Racing Team (Ian James, Zacharie Robichon y Mattia Drudi). En esta edición, participarán 25 LMGT3 de 9 fabricantes y 75 pilotos, entre los que no habrá ningún español.