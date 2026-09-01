Qatar no se rinde con MotoGP y la Fórmula 1: "El plan es organizar las carreras"

Uno de los temas que más expectación está generando entre los fans del 'motorsport' es el tramo final del calendario de los dos principales campeonatos en el mundo de las dos y cuatro ruedas. El conflicto bélico en Oriente Medio, debido al estallido de la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos, obligó a cancelar o posponer algunas citas. Varios países tuvieron que cerrar sus espacios aéreos y se tuvo que tomar cartas sobre el asunto.

De hecho, la Fórmula 1 decidió suspender Bahréin y Arabia Saudí y por su parte, MotoGP decidió aplazar Qatar al final de curso. También la Fórmula 1 decidió monotorizar la situación en Losail... mientras que el WEC decidía cancelar su cita allí para correr finalmente en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Ahora, desde el Circuito de Losail aseguran que las dos citas siguen en pie. Abdul Rahman bin Abdul Latif Al Mannai, presidente de la QMMF y del Circuito de Losail, dijo en un evento reciente que sigue adelante la organización de ambos GP (el de MotoGP, del 6 al 8 de noviembre, y el de Fórmula 1, del 27 al 29 del mismo mes).

Max Verstappen y Lando Norris rodando en Qatar / ALI HAIDER / EFE

"El plan es organizar las carreras. Estamos plenamente operativos y preparando el evento de MotoGP y lo mismo ocurre con nuestras conversaciones con la Fórmula 1", dijo Al Mannai. Mientras que la fecha inicial en el calendario del Gran Circo se mantiene, en MotoGP se aplazó la cita de un inicio, puesto que la cita en Qatar estaba planeada inicialmente del 10 al 12 de abril, pocas semanas después del estallido del conflicto. Se movieron las citas de Portugal y Valencia para hacer hueco a la cita qatarí.

"Por supuesto, hay cosas que son imposibles de prever. Es difícil. No sabemos qué va a pasar. La situación ha sido muy cambiante, aunque hasta ahora se ha mantenido muy tranquila. Dependerá de lo que ocurra durante los próximos dos meses más o menos", dijo el presidente.

Todo apunto para no fallar

Por el momento, sin saber qué es lo que puede suceder en los próximos meses, la opción más fácil es actuar como si la cita tirase hacia adelante. "Por nuestra parte, no podemos interrumpir los preparativos. Tenemos que estar preparados. Estamos avanzando paso a paso para seguir la situación y evaluarla. Entonces, por el momento, todo va bien. Todo sigue en pie", dijo Al Mannai.

Por el momento, asegura el magnate que el territorio es totalmente seguro y completamente capaz de acoger a ambos 'paddocks'. "Todo lo sucedido en 2026 no altera en nada nuestras capacidades ni compromiso", expresó. "Qatar es un país seguro desde hace ya varios meses. Nuestro aeropuerto funciona al 100%, especialmente para los vuelos de tránsito entre Asia y Europa. Si vienes a Qatar, comprobarás que hemos recuperado la normalidad", expresó.

Las palabras de la dirección de MotoGP

Estas declaraciones llegan tan solo unos días después de que Carlos Ezpeleta, nuevo Director General Adjunto de MotoGP Sports Entertainment Group, abordase esta situación en la sala de prensa del Gran Premio de Aragón. "Seguimos trabajando y dialogando con el gobierno de Qatar para ver si la carrera es necesaria. Sé que se han confirmado otros eventos en la región en estos últimos días. Nosotros seguimos intentando ir a Qatar y si no es así pues veremos si hay un plan B o no, pero como decía la prioridad sigue siendo ir a Qatar", decía. "Antes de ir a la gira asiática [Japón, 2-4 de octubre] habremos tomado una decisión pero sobre todo esto es por la parte deportiva", sentenciaba ante los medios, entre los que se encontraba SPORT.

La postura de la Fórmula 1

Por su parte Stefano Domenicali, el director ejecutivo de la F1, aseguró que "estamos en contacto con todos los demás campeonatos". "Por ejemplo, el Mundial de Resistencia anunció que no se celebrará su final de temporada en Medio Oriente y que permanecerá en Europa. Nuestra postura es tomarnos el mayor tiempo posible para evaluar cómo evoluciona la situación y tomar una decisión en el momento oportuno", valoraba antes de la cita en Zandvoort.

Además, apuntaba a una decisión en septiembre. "Si el plan original se vuelve imposible, terminaremos la temporada en Europa porque no podemos ir a otras regiones. Así pues, la carrera final se celebrará en Europa. Estamos barajando varias opciones, pero no es apropiado prometer ni predecir nada en este momento", terminaba diciendo el 'jefazo'.