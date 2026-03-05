Primer 'match ball' para la leyenda: Toni Bou busca el 39º mundial en Chalon-sur-Saône

Nadie en la historia ha conseguido construir una leyenda al alcance de la de Toni Bou. El piloto de Piera, a sus 39 años de edad, podría terminar el curso 2026 con 40 títulos mundiales. Por el momento, está más cerca del 39º. La primera bola de partido para el catalán llegará este viernes, durante la cita que se disputará en Chalon-sur-Saône. Bou podría lograr su 20º campeonato de X-Trial, sumando un nuevo título a su ya extenso palmarés.

En lo que va de curso, Bou ha sumado hasta seis victorias en el campeonato indoor de trial. Tan solo Busto logró imponerse al campeonísimo en la cita celebrada en la isla francesa de Reunión. El catalán terminó en segunda plaza anotándose 15 puntos valiosos. Todo esto lo lleva a estar ahora muy cerca de acariciar sus 39º título mundial. Con 135 puntos en la clasificación, el piloto de Piera aventaja en 42 puntos a Gabriel Marcelli (93) y en 46 a Jaime Busto (89).

El pabellón francés, con uno de los públicos más entregados del calendario, acogerá la octava cita del curso, por lo que, en caso de coronarse, Bou sería campeón a falta dos carreras para el final de campeonato (Lisboa y Tarragona). Para que pueda optar al título, el piloto del Repsol Honda deberá sacar una ventaja igual o superior a 40 puntos con respecto a sus rivales una vez concluida la prueba. Actualmente, Toni cuenta con una ventaja de 42 puntos con el segundo clasificado, Marcelli, y 46 con el tercero, Busto.

Pero no erá el único título que pueda llevarse a nivel individual (más allá del FIM Trial des Nations), puesto que tendrá una nueva oportunidad de comenzar a cocinar un nuevo título a partir de primavera, cuando se iniciará la temporada del TrialGP, el campionato 'outdoor', con la primera parada en Japón del 15 al 17 de mayo en Motegi.

Un curso marcado por las molestias

La realidad es que Bou lleva todo el curso arrastrando molestias por una lesión en su hombro izquierdo, donde tiene roto un tendón. Es eso lo que hace más especial la previa a ganar este nuevo título mundial. En la previa a la cita en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el campeón atendió a SPORT y aseguró estar "mucho mejor de lo que pensaba". "No he tiempo de operarme. De recuperación hay mínimo dos meses y medio, a poder seis meses, así que no he tenido tiempo", explicaba.

A nivel emocional, el piloto barcelonés asegura que, aunque lo parezca debido a los resultados, no es fácil convivir con el dolor. "Es muy difícil, sobre todo en la previa, cómo te preparas. Creo que la experiencia me ha enseñado que, primero, cuando tienes una lesión de este tipo, siempre parece imposible. Pero eso me hace intentarlo. El cuerpo humano, la mente, es increíble", explicaba. "Y después, a la hora de competir, hay que tener muy claro qué puedes hacer y qué no y elegir muy bien estas decisiones. Eso te hace ser competitivo al día de la carrera", explicaba. Pese a todo esto, no hay quien pare a Bou, que ya va disparado hacia una nueva corona.