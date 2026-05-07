Portugal pone a prueba el liderato de Evans y el regreso de Sébastien Ogier y Dani Sordo a uno de sus terrenos favoritos

El Mundial de Rallyes está apasionante. Tras la primera victoria de la temporada de Sébastien Ogier en la fiesta de las Islas Canarias, la segunda posición de Elfyn Evans que le sirvió para auparse hasta el liderato de la general y el accidente de Oliver Solberg, el WRC aterriza en Portugal (del 7 al 10 de abril) para disputar su 6º ronda del curso. En la prueba que marcará el primer Rally Europeo de tierra en 2026, el nueve veces campeón del mundo volverá a subirse al Toyota y Dani Sordo al Hyundai. Además, Thierry Neuville ha marcado el mejor tiempo en el shakedown.

El Rally de Portugal empezará este jueves 7 de mayo con el primer stage, Águeda / Sever de 15,08 kilómetros a las 16:05 (horario peninsular español. En total habrá 23 tramos, tres el jueves, siete el viernes, nueve el sábado y cuatro, incluyendo el Power Stage en el mítico salto de Fafe (11,18 km), el domingo, con una distancia total de 344,91 kilómetros cronometrados. Además, todo el Mundial de Rallyes se puede seguir a través de RallyTV en DAZN y en el Diario Sport con las crónicas de cada día de competición.

Dani Sordo y Sébastien Ogier ante uno de sus rallyes fetiche

Después de casi dos años (Rally Acrópolis 2024) sin competir en la categoría, Sordo volvió en la prueba de las Islas Canarias. El español terminó 7º y llegó a quedar incluso por delante de sus compañeros de equipo en Hyundai el viernes. Al piloto de Torrelavega se le da bien Portugal. Además de ser el vigente campeón nacional de rallyes, Sordo ha subido al podio siete veces, pero todavía no ha ganado.

Sébastien Ogier también en un máster en el Rally de Portugal. El nueve veces campeón del mundo consiguió su primera victoria en el WRC aquí en 2010, y se ha convertido en el piloto más exitoso del Rally de Portugal con siete victorias en 15 participaciones, entre ellas las dos últimas, en 2024 y 2025.

Thierry Neuville lidera el shakedown

Aunque el Rally de las Islas Canarias fue hace tan solo dos semanas, los coches del Mundial de Rallyes se han podido quitar las telarañas en el shakedown de 5,72 kilómetros en Baltar. El mejor tiempo lo marcó Thierry Neuville, con Sami Pajari 2º y Adrien Fourmaux 3º. Evans fue 5º con Solberg 6º y Katsuta 7º. Sordo acabó 8º y hay que bajar hasta la 11º plaza para encontrarnos a Ogier.

Aunque tendremos solamente a Dani Sordo en la máxima categoría, también habrá más representación española. En Rally2, participarán Alejandro Cachón y Jan Solans, y Gil Membrado y Raúl Hernández en WRC3. Además, competirá el cocinero Nandu Jubany con un Skoda Fabia RS.

El Rally de Portugal, prueba fundacional del WRC en 1973, se caracteriza por su superficie blanda y arenosa que se transforma en secciones de rocas y baches. Es una ronda en la que la gestión de los neumáticos y las condiciones del terreno serán factores decisivos y además, se prevé que pueda llover.

El Mundial de Rallyes está muy emocionante

Aunque la lucha esté entre los Toyota, ganadores de las cinco pruebas que el WRC lleva hasta ahora, el campeonato está al rojo vivo. Elfyn Evans, triunfador en Suecia, es el líder con 101 puntos. Tan solo 2 por detrás está el vencedor en Kenya y Croacia, Takamoto Katsuta. Sami Pajari está 3º en la clasificación con 72 puntos y le sigue Oliver Solberg 4º con 68, tras el accidente en el Rally Islas Canarias. En la 5º posición está el primer Hyundai, Adrien Fourmaux con 59 puntos, y 6º, se asoma poco a poco a la cabeza, Ogier con 58.

En Rally2, Yohan y Léo Rossel empatan en la primera posición con 52 puntos. 3º es Roberto Daprá y 6º está Alejandro Cachón con 29 puntos. Gil Membrado lidera en WRC3 con 4 puntos más que el 2º, Matteo Fontana.