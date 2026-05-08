Polémica con el atropello de Grosjean a un pájaro: "No me comí el pollo del almuerzo"

No es la primera vez en la historia del 'motorsport' que un pobre animal termina falleciendo en trágicas condiciones. Las altas velocidades a las que circulan los pilotos provocan que el tiempo de reacción para ellos sea muy bajo, por lo que cualquier ser vivo que cruce la pista termina condenándose a vivir sus instantes finales. Es lo que le pasó a un pájaro la pasada semana, durante los test de la Indy500. Romain Grosjean atropelló a una ave y el incidente le ha valido una gran cantidad de críticas de asociaciones animalistas.

No es la primera vez que un animal sale dañado de las carreras en los circuitos. Un claro ejemplo de ello son las gaviotas en Phillip Island (Australia) durante la cita anual de MotoGP (en la cabeza de todo aficionado aquel cabezazo de Andrea Iannone al pobre animal en 2015), o aquella carrera de Fórmula 1 en Canadá en la que Lewis Hamilton se mostró muy afectado tras atropellar a una marmota.

Pues algo parecido le pasó a un pájaro durante los test que se celebraron la pasada semana como previa a las 500 Millas de Indianápolis. Grosjean, que completó su última temporada en 'El Gran Circo' en 2020 y ha iniciado ahora su segunda etapa en Indycar, atropelló al pobre animal a 350 kilómetros/hora y su actitud tras lo ocurrido ha desatado una gran ola de críticas.

El francés detalló sus sensaciones tras lo ocurrido. "Sigo teniendo sangre en mi mono, había trozos del pájaro en la barra antivuelco. Ya no veía por dónde iba. Hay un montón en la pantalla aerodinámica. El casco apesta, el asiento apesta. No me comí el pollo del almuerzo. Simplemente pasé de largo", dijo Romain tras los test.

De esta forma, tras sus declaraciones se ganó detractores. Mimi Bekhechi, vicepresidenta de PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) para Reino Unido y Europa, criticó su actitud y su falta de empatía. "Las aves tienen sentimientos, al parecer más que Grosjean, teniendo en cuenta que parecía más preocupado por su coche, su casco y su mono, todos ellos reemplazables, que por el choque contra ese pájaro desprevenido", decía la vicepresidenta.

El luto de Hamilton

Una actitud muy distinta a la que presentó Hamilton tras atropellar al roedor. "Sentí algo, pero estaba en la recta. Miré por los retrovisores y no vi nada. Me dicen ahora que era una marmota… estoy devastado", expresó ante las televisiones. "Me encantan los animales, así que estoy muy triste. Es horrible", agregó, lamentando lo ocurrido.