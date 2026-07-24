El placer y la libertad de viajar en autocaravana

Viajar en autocaravana es mucho más que una forma de desplazarse: es una manera de vivir cada viaje con total libertad. No se trata únicamente del destino, sino de disfrutar del camino, detenerse cuando un paisaje lo merece, cambiar de planes sin preocupaciones y descubrir lugares que rara vez aparecen en las guías de viaje.

Despertar frente al mar, desayunar con vistas a una montaña, contemplar un atardecer en pleno desierto o dormir bajo un cielo repleto de estrellas son experiencias que solo este estilo de viaje puede ofrecer con tanta naturalidad. La autocaravana convierte cualquier rincón en un hogar, permitiendo viajar con todas las comodidades mientras se mantiene un contacto directo con la naturaleza y el entorno.

Otra de sus grandes ventajas es la flexibilidad. Cada día puede ser diferente: recorrer una carretera panorámica, visitar un pequeño pueblo, disfrutar de una playa solitaria o pasar la noche en un oasis. Sin horarios impuestos ni reservas que condicionen el itinerario, el viajero recupera el verdadero sentido de la aventura.

Viajar en autocaravana también invita a desconectar del ritmo acelerado de la vida cotidiana. Se vive de una forma más pausada, valorando los pequeños momentos: una conversación al aire libre, una comida improvisada, el silencio de la montaña o el sonido de las olas al despertar. Es una experiencia que acerca a las personas, fortalece los vínculos y crea recuerdos que permanecen para siempre.

Además, permite descubrir un país desde una perspectiva auténtica. Se recorren carreteras secundarias, se conocen mercados locales, se conversa con la gente del lugar y se accede a rincones que difícilmente formarían parte de un viaje convencional. Cada jornada se convierte en una nueva oportunidad para sorprenderse.

La autocaravana representa independencia, comodidad y espíritu aventurero. Es la posibilidad de viajar sin prisas, de seguir el propio ritmo y de convertir cada kilómetro recorrido en parte de la experiencia. Porque, al final, las mejores historias no siempre suceden en el destino, sino en el camino que nos lleva hasta él.

LAS MATRICULACIONES, AL ALZA

Las matriculaciones de autocaravanas y campers nuevas crecieron en junio más de un 25 % en comparativa interanual, hasta las 893 unidades, de acuerdo con los datos publicados en julio por la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar).

Este repunte se debe, principalmente, al crecimiento en las matriculaciones de campers, según explica Aseicar en una nota, en la que recuerda que los cambios normativos en las homologaciones están animando el mercado, aunque se esperan nuevas indicaciones para evitar posibles incumplimientos en materia medioambiental.

Los datos también muestran un alza en las matriculaciones de caravanas nuevas, que subieron un 60 % en términos interanuales, hasta las 200 unidades.

Del mismo modo se incrementó el mercado de autocaravanas y campers de segunda mano, un 10,8 %, hasta las 2.576 unidades, en tanto que las ventas de caravanas de ocasión avanzaron un 3 %, a las 679.

EL FENÓMENO ‘ROADSURFING’

Roadsurfer comenzó su apasionante y contagiosa aventura hace diez años con 25 campers Volkswagen en Munich, Frankfurt y Hamburgo. Hoy se ha convertido en el líder mundial de aventuras al aire libre con camper o autocaravana, con alrededor de 100 ubicaciones en 16 países. La empresa ha marcado significativamente el mercado de los viajes en camper gracias a sus icónicas furgonetas Bulli con diseños coloridos y a su fuerte enfoque en la marca.

Autocaravanas o la libertad de viajar / r.p.

Lo que en su fundación en 2016 era todavía un mercado de nicho, hoy es un movimiento global: “roadsurfing” se ha convertido en sinónimo de viajar en camper. En la última década la forma de viajar ha cambiado por completo: la individualidad y la flexibilidad son ahora más importantes que nunca.

Hasta 2022, roadsurfer duplicó su flota de alquiler cada año, alcanzando alrededor de 5.000 vehículos. Actualmente tiene cerca de 10.000 campers y autocaravanas, un crecimiento que se mantiene incluso después del boom provocado por el Covid. La compañía crece en un sector que lleva años aumentando de forma estable a un ritmo del 8–10 % anual. Entre los principales hitos destacan la ampliación de su flota —de campers a autocaravanas—, su primer salto internacional en 2019 con la entrada en Francia y su posterior expansión a Norteamérica.

LA TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR

El ‘vanlife’ ha madurado, y eso se refleja sobre todo en los datos de reservas. Los viajeros planifican de forma mucho más consciente: el tiempo medio entre la reserva y el inicio del viaje ha aumentado en 2026 hasta unos 110 días. El año anterior era de unos 80 días y, en los inicios de roadsurfer, de alrededor de 70 días.

Esto demuestra claramente que las vacaciones en camper han pasado de ser una aventura espontánea a convertirse en una parte fija de la planificación anual. La audiencia también se mantiene bastante similar, según un análisis de clientes de 2025: el 31 % de los clientes viajan con niños y aproximadamente un 9 % lo hacen con mascota. El público objetivo principal (entre 25 y 44 años) representa el 66%.

Interiores para soñar / r.m.

La elección del modelo varía según el perfil: las familias prefieren furgos camper y autocaravanas, mientras que las parejas y grupos de amigos optan tanto por campers como por furgos camper. Las vacaciones en camper se consolidan como una opción fiable tanto en precio como en planificación, con tarifas desde 85 € por noche en temporada alta. Los precios varian según la temporada, el modelo y la ubicación. Además, las ofertas actuales cuentan con descuentos adicionales, por ejemplo a través de ofertas de última hora de roadsurfer.

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Los países más demandados son España, Italia y Alemania. El verdadero mercado emergente se encuentra, sin embargo, al otro lado del Atlántico, ya que Estados Unidos es también en 2026 el mercado de mayor crecimiento, con un aumento de alrededor del 120 % en 2025 y un crecimiento de reservas por encima de la media impulsado por residentes en el país, que están descubriendo este concepto de viajar.