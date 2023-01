Pique entre Bautista y Ana Carrasco: "¿Lo de amateur lo dices porque soy mujer?"

El español culpó a la piloto de tener un accidente: "Es demasiado lenta" La murciana se defendió: "Me giré y te vi cayendo, no cuentes milongas"

No hay día plácido en el Mundial de Superbike, siquiera en un test sin compromiso.

El español Álvaro Bautista sufrió un accidente con la nueva Ducati Panigale V4R, y no ha dudado en culpar a Ana Carrasco de ello: "Tenía a Ana Carrasco por delante a media recta, y al frenar me acerqué demasiado rápido a ella. Tuve que poner la moto recta, me fui a la parte sucia de la curva y perdí la rueda delantera. Por suerte no pasó nada, pero Ana debería rodar con los amateurs. Es demasiado lenta para hacerlo con los pilotos de Superbike y Supersport. No es muy seguro", comentó.

La murciana no tardó en contestar a la declaración de su compatriota, y lo hizo también con dureza: "¿Lo de amateur lo dices porque soy mujer? Campeón del Mundo, vi tu pizarra en la línea de meta, y supe que venías. Entre la T1 y T2 me puse en el interior, me giré para ver cuando pasabas, y te vi cayendo... así que no cuentes milongas", finalizaba Carrasco.

La pista está que hecha chispas, aunque la piloto murciana correrá con BOÉ Motorsports en Moto3 y no en Superbikes contra Bautista.