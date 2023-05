Las pilotos de Campos Racing, a por todas en la F1 Academy en Barcelona

Nerea Martí, Lola Lovinfosse y Maite Cáceres parten con excelentes aspiraciones en la cita de la F1 Academy este fin de semana en el Circuit de Barcelona La prueba femenina se disputa en el marco del intenso programa de competición de Espíritu de Montjuïc, con las 6 Horas de Barcelona como plato fuerte

El apretado calendario de F1 Academy continúa este próximo fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya, escenario de la tercera prueba puntuable de la temporada. Campos Racing volverá a poner en liza sus tres monoplazas para Nerea Martí, Lola Lovinfosse y Maite Cáceres, que parten con máximas aspiraciones. De hecho, uno de los test de pretemporada tuvo lugar en el Circuit, con lo que es territorio conocido para todas las pilotos. La prueba femenina se disputa en el marco del intenso programa de competición de Espíritu de Montjuïc, con las 6 Horas de Barcelona como plato fuerte.

Recientemente, justo después de la cita en Valencia, la categoría programó una nueva jornada de entrenamientos colectivos en Cheste y Martí comandó la tabla de tiempos. Campos Racing aprovechó para efectuar diferentes ensayos con los reglajes, que fueron una clara mejoría y quedaron patentes con las buenas prestaciones en pista. Nerea subió al podio por partida doble en Valencia y su meta no será otra que seguir en la misma línea en Montmeló. En estos momentos es tercera en la clasificación de pilotos y otra destacada actuación en las tres carreras catalanas reforzará aún más su candidatura al título.

Sus compañeras Lovinfosse y Cáceres igualmente querrán asomarse a las posiciones cabeceras. La francesa Lovinfosse escaló al tercer lugar del podio en el Red Bull Ring y querrá volver a los lugares de privilegio este fin de semana. Cáceres efectúa progresos cada vez que sale a pista en su estreno en las competiciones europeas. Valencia ya le vio a un gran nivel competitivo en comparación a Spielberg y esta prueba debería de ser otro paso adelante en lo que a resultados se refiere.

Barcelona es probablemente el trazado en el que más kilómetros tienen todos los pilotos. Brinda un buen número de curvas diferentes y el asfalto es particularmente agresivo para las gomas debido a los altos niveles abrasivos así como las fuerzas laterales. Sin embargo, y dada la previsión de lluvia, todo podría cambiar en esta ocasión.

Las dos sesiones de libres se celebrarán el viernes mientras las dos clasificaciones tendrán lugar en la mañana del sábado a las 11.20 y 11.40. La carrera 1 comenzará a las 15.05 con una duración estimada de 30 minutos. La segunda carrera, de veinte minutos, está programada esa misma tarde a las 19.00. Ya el domingo será el turno para la carrera 3 de regreso al formato de treinta minutos. Todos los horarios son locales.

Adrián Campos (Team Principal de Campos Racing): “Nuestras pilotos han tenido presencia en el podio en las citas anteriores. Tras un test muy positivo en Valencia, hemos mejorado aún más y nuestro objetivo es seguir subiendo al cajón de manera habitual y, por qué no, consiguiendo nuestra primera victoria en la categoría.”Nerea Martí (Piloto de Campos Racing Mercantile Campos Racing): “Barcelona es la segunda oportunidad que nos brinda la categoría de competir en España. Tengo muchas ganas de correr allí. Parece que va a llover, con lo que todo se va a hacer más incierto y convertir la lucha por el título en un desafío aún más complicado. Tenemos el objetivo de estar lo más arriba posible, consiguiendo todos los puntos que podamos para recortar las diferencias con la primera. Los test de Valencia sin duda nos van a ayudar para Barcelona con toda la información que recogimos.”Lola Lovinfosse (Piloto de Mercantile Campos Racing en F1 Academy): “Afronto el fin de semana con muchas ganas. Estoy preparada para la pelea de nuevo. Es un circuito que realmente me gusta y en el que me siento muy a gusto. Trabajaremos para poner los colores de Mercantile Campos Racing lo más arriba posible.”Maite Cáceres (Piloto de Mercantile Campos Racing en F1 Academy): “Luego de los test de Valencia que han ido muy bien, hemos trabajado mucho con el equipo y creo que dimos un buen paso hacia adelante estoy entusiasmada de poder probarlo en Barcelona. Un circuito muy técnico y rápido que sin la chicane me gusta mucho más. El pronóstico es de lluvia para las carreras así que estamos expectantes de los cambios que puede haber, un desafío que afronto con ilusión.”