Un piloto, investigado por la violación de una enfermera de Schumacher

La familia Schumacher se ha visto envuelta en un nuevo escándalo mediático al trascender una denuncia de abusos que presuntamente ocurrió en su vivienda en suiza en 2019. Según publicó el medio '24 heures' una enfermera encargada del cuidado de Michael fue agredida sexualmente en la casa. El acusado, del cual no ha trascendido su identidad, sería un amigo personal del hijo del 'káiser', Mick Schumacher.

Los hechos habrían sucedido el 23 de noviembre de 2019, cuando el presunto agresor se encontraba pasando unos días en el hogar de los Schumacher en el cantón de Vaud, en Lausana. Según apunta el citado medio, tras una noche de borrachera, el piloto habría abusado sexualmente de la enfermera, de unos 30 años, que formaba parte del equipo médico que atendía a Schumacher.

Según la información '24 heures', el acusado es un ciudadano australiano de unos cuarenta años que se gana la vida conduciendo monoplazas aunque actualmente está suspendido por dopaje. "Antes de 2019, intentó llegar a los circuitos de Fórmula 1, sin éxito. Por aquel entonces, salía con Mick Schumacher. Ambos conducían en los mismos circuitos y posaban para los fotógrafos en galas. El acusado tiene acceso a la propiedad de Schumi en Gland. Aprovecha la hospitalidad para evitar viajar a Oceanía durante las competiciones europeas", explica el medio suizo.

La fiscalia no tiene claros los hechos

El piloto afirmó a los investigadores que mantenía una relación amistosa con la enfermera y que ambos habían mantenido anteriormente algún otro encuentro; mientras que la mujer niega esa versión, por lo quepara la fiscalía " la naturaleza de la relación sigue sin estar clara".

El medio aporta además detalles de la noche de los hechos. Según sus informaciones, la enfermera junto con otros trabajadores y el piloto acusado estuvieron bebiendo en una de las salas de la casa hasta que ella se encontró mal y el piloto y otro hombre presente tuvieron que llevarla a una habitación del servicio. "La acostaron "sin desvestirla", según la acusación, señalando que se había quedado dormida. Dejaron la luz encendida en el baño y luego salieron de la habitación. Poco después, el joven, que se alojaba en una habitación contigua, supuestamente regresó al lugar y cometió el acto dos veces, aprovechándose de su inconsciencia. Los dos colegas afirman no haber visto ni oído nada", relata '24 heures' citando la información que aparece en la denuncia. Al encontrarse mal al día siguiente, la enfermera preguntó al piloto por lo sucedido a través de unos mensajes que han sido entregados como prueba.

Aunque en el primer momento decidió no denunciar, sí lo hizo en 2022, tiempos después de haber sido despedida del cargo en el domicilio de los Schumacher. Este miércoles, 15 de octubre, debía realizarse el juicio aunque por el momento se desconoce si ha llegado a llevarse a cabo, ya que el piloto se encuentra en paradero desconocido en los últimos meses.

Por otro lado, el texto descarta la implicación de cualquier miembro de la familia en el incidente, más allá del hecho de que sucediera en su vivienda.