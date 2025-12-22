Peugeot E-5008 Dual Motor: seguridad con tracción total y potencia de hasta 325 CV

En el marco de su potente ofensiva eléctrica, Peugeot ofrece una versión de tracción total y altas prestaciones del C-SUV E-5008 y demuestra que la transición energética no está reñida con la diversión al volante.

Diseñado y fabricado en Francia, el E-5008 325 Dual Motor combina un motor eléctrico delantero de 213 CV con un motor eléctrico trasero de 112 CV. Juntos, ofrecen tracción a las cuatro ruedas con 325 CV de potencia y par máximo de 509 Nm.

Peugeot E 5008 / Peugeot

Seguridad y altas prestaciones

Con el Peugeot E-5008 325 Dual Motor, el placer de conducir y las prestaciones 100% eléctricas alcanzan nuevas cotas. Los 325 CV disponibles generan una capacidad de respuesta muy dinámica: acelera de 0 a 100 km/h en 6,5 segundos y es capaz de pasar de 80 km/h a 120 km/h en 4 segundos.

Para aprovechar al máximo este potencial, los ingenieros de Peugeot han prestado especial atención al desarrollo del chasis. La rigidez de las barras estabilizadoras, los muelles y los amortiguadores es específica, al igual que la calibración de la dirección asistida, proporcionando mayor dinamismo y capacidad de respuesta. Por su parte, la tracción total proporcionada por sus dos motores, uno sobre cada eje, garantiza máxima eficiencia y seguridad en todas las condiciones.

Peugeot E-5008 / GREG JONGERLYNCK

Cuatro modos de conducción

Para explotar al máximo las virtudes del E-5008 325 Dual Motor, es posible escoger entre cuatro modos de conducción. El Modo Normal optimiza la eficiencia diaria, se prioriza el motor delantero y la potencia máxima está limitada a 313 CV. Dependiendo de las demandas del conductor, el motor trasero y las ruedas se acoplan automáticamente y, durante una fuerte aceleración, ambos motores entregan todo su potencial.

En el Modo 4WD, los dos motores funcionan de forma continua, con una potencia distribuida 50/50 entre los ejes delantero y trasero para un agarre óptimo. El control de estabilidad ESP y los sistemas de control de tracción adoptan estrategias de gestión específicas para mejorar el agarre.

Peugeot E-5008 / Peugeot

El Modo Sport está pensado para lograr las mejores aceleraciones. La potencia y el par máximos están disponibles y los dos motores funcionan de forma continua, con una potencia distribuida 60/40 entre los ejes delantero y trasero. La dirección y el acelerador adoptan una configuración deportiva, proporcionando mayor capacidad de respuesta.

Finalmente, el Modo Eco es óptimo para reducir el consumo y aumentar la autonomía. Se prioriza el motor delantero y la potencia máxima está limitada a 213 CV. Durante una fuerte aceleración, el motor trasero y las ruedas se activan automáticamente y ambos motores ofrecen todo su potencial. El aire acondicionado y el pedal del acelerador también adoptan una configuración Eco.

La batería de iones de litio con capacidad útil de 73 kWh del E-5008 325 Dual Motor ofrece una autonomía WLTP de hasta 467 km. El tiempo de carga del 20% al 80% en cargadores súper rápidos es de aproximadamente 30 minutos.

Peugeot E-5008 / Peugeot

Hasta siete pasajeros

Este SUV puede acomodar hasta 7 pasajeros distribuidos en tres filas de asientos. El volumen de maletero es muy notable: 2.178 litros en la configuración de 2 plazas, 862 litros en formato de 5 plazas y 294 litros en el caso de utilizar las 7 plazas.

Esta versión 325 Dual Motor del E-5008 está disponible con un acabado exclusivo Launch Edition. Viene con todo el equipamiento de serie del acabado GT superior: pintura bitono con techo negro, faros Pixel LED, portón trasero eléctrico, infoentretenimiento Peugeot i-Connect Advanced, etc.

Peugeot E-5008 / Peugeot

A esta dotación se añaden llantas de aleación de 20 pulgadas con corte de diamante, asientos delanteros en Alcantara, eléctricos y calefactados, con funciones de masaje, paquete 360° Vision G Drive Assist Plus, Drive Assist Plus 2.0 (conducción semiautónoma), detección de tráfico trasero, espejos eléctricos calefactados, umbrales de puertas iluminados, carga inalámbrica de smartphones y alarma. También dispone de techo solar panorámico y ventanas laterales delanteras laminadas y acústicas.

El E-5008 325 Dual Motor se beneficia de la Peugeot Electric Promise que incluye 8 años o 160.000 km de garantía gracias al programa Peugeot Care. Otras ventajas asociadas al vehículo son 8 años o 160.000 km de garantía en la batería, una Wallbox para cargar en casa y una tarjeta de carga Free2Move que da acceso a casi un millón de estaciones de carga en Europa.