Peugeot 308 y 308 SW: los reyes del segmento C

La marca del león siempre se ha movido en el segmento C como pez en el agua. Ahora, con los nuevos Peugeot 308 y 308 SW, la intención es reforzar su posición y la trayectoria de un modelo que lleva casi dos décadas en el mercado.

El nuevo Peugeot 308 llega con varias motorizaciones disponibles, para adaptarse a todas las necesidades y ser puerta de entrada a la electrificación. Eso sí, todas ellas se caracterizan por una alta eficiencia.

Hablando de motores, lo primero que cabe destacar es que sigue habiendo un motor diésel de cuatro cilindros, 1.5 BlueHDi de 130 CV y transmisión automática.

Nuevos Peugeot 308 y 308 SW. / Peugeot

El siguiente salto hacia la electrificación es un híbrido de 145 CV y transmisión automática de doble embrague, con un consumo de menos de 5 litros a los 100 kilómetros.

El tercer tipo de motor es un híbrido enchufable, con claro salto de potencia: 195 CV combinada y una autonomía eléctrica de hasta 85 kilómetros.

Peugeot E-308

Por último, esta nueva generación de los Peugeot 308 y 308 SW también llegan al mercado con una ‘e’ delante. Porque también hay motor eléctrico para ellos.

Se trata de un propulsor que alcanza los 156 CV y una auntonomía de 450 kilómetros en ciclo combinado, con una batería de 58,4 kWh a 400 voltios.

Estos Peugeot E-308 disfrutan de levas detrás del volante para encontrar la intensidad de la frenada regenerativa perfecta en cada momento de conducción. Hay tres instensidades disponibles.

Los nuevos Peugeot 308 estrenan nueva firma lumínica. / Peugeot

Por otro lado, respecto a la velocidad de recarga, en una estación de carga pública de 100 kW, pasa del 20 al 80% de carga en 32 minutos.

Esta versión eléctrica, además, está equipada con la función Vehicle to load (V2L), para cargar dispositivos externos como una bicicleta eléctrica (la poetncia es de 3,5 kW a 16 A), y también Plug & Charge gracias a Free2move.

Novedades

Del nuevo Peugeot 308 cambia el diseño exterior, sobre todo en el frontal. Es el primer Peugeot luce el emblema de la marca iluminado sobre la parrilla. También incorpora nuevos faros, con una nueva firma lumínica en forma de garras LED, y parachoques, con una forma trapezoidal enmarcada por las tomas de aire de los extremos.

Estos pasos de aire ayudan a que el Peugeot 308 sea más aerodinámico, lo que le ha valido el título de coche más eficiente, entre otras características, en el Ecotest del ADAC de 2024.

Nuevos Peugeot 308 y 308 SW. / Peugeot

Estéticamente, los Peugeot 308 y 308 SW equipan nuevas llantas de aleación en corte de diamante en los acabados Allure, GT y GTExclusive. Están disponibles en 17 y 18 pulgadas y, además, en el acabado Style está la opción de escoger llantas de aluminio en negro.

El interior de los Peugeot 308 es limpio y minimalista dominado por el i-Cockpit de Peugeot, con el ya mítico volante francés y un cuadro de instrumentos de visualización frontal.

La pantalla central es táctil, de 10 pulgadas, y debajo de ella se encuentran los cinco i-Toggles, cinco pulsadores personalizables que permiten escoger accesos directos para controlar desde el aire acondicionado hasta la radio.

Peugeot 308 SW

A diferencia del 308, el nuevo Peugeot 308 SW permite dividir y abatir los asientos traseros en tres partes (40/20/40), también desde el maletero. En la versión híbrida con los acabados Allure, GT y GT Exclusive, el piso del maletero tiene dos posiciones, lo que ayuda a organizar la carga. La capacidad va d elos 598 litros hasta los 1.487 litros. El broche de la comodad es el portón del maletero, con cierre y apertura eléctricas.

Nuevos Peugeot 308 y 308 SW. / Peugeot

Gama

La estructura de la gama de los nuevos Peugeot 308 y 308 SW está compuesta por cuatro acabados: Style, Allure, GT, y GT Exclusive, de la entrada al tope de gama.

La garantía que acompaña a los nuevos Peugeot 308, que están a punto de llegar al mercado, es de 8 años o 160.00 kilómetros.