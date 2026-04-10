Peugeot muestra su compromiso total con la transición hacia una movilidad más sostenible y ofrece una de las gamas más extensas de vehículos electrificados, comprometidos con la necesaria preservación del medio ambiente.

Uno de sus modelos más aclamados es el nuevo Peugeot 3008, un SUV de robusta silueta 'fastback' con aires inconfundiblemente felinos que impresiona desde el primer vistazo por su empaque y elegancia, combinada con un espectacular puesto de conducción Peugeot Panoramic i-Cockpit que ofrece una experiencia inmersiva al volante.

Peugeot E-3008: movilidad 100% sostenible, ventajas fiscales y libre acceso a las zonas de bajas emisiones / Peugeot

Sin límites de acceso a las ZBE

Al margen de su belleza y tecnología, la oferta mecánica es uno de los puntos fuertes del nuevo Peugeot E-3008, que ofrece soluciones motrices híbridas, híbridas enchufables y 100% eléctricas.

Las versiones 100% eléctricas permiten disfrutar de la etiqueta Cero, el distintivo medioambiental otorgado por la DGT a los vehículos con cero emisiones contaminantes y que otorga ventajas en materia fiscal y libertad de acceso a las zonas de bajas emisiones (ZBE).

A esta etiqueta tienen derecho los modelos 100% eléctricos y los híbridos enchufables con una autonomía homologada WLTP superior a los 40 km. En el caso del Peugeot 3008, la oferta contempla versiones Plug-In Hybrid -híbridas enchufables- además de las 100% eléctricas, el Peugeot E-3008.

Las versiones 100% eléctricas permiten disfrutar de la etiqueta Cero / Peugeot

Eficiencia y prestaciones

En el caso del nuevo E-3008, Peugeot marca un antes y un después en materia de movilidad eléctrica. Está construido sobre una innovadora plataforma multienergía STLA Medium de Stellantis, pensada para ofrecer vehículos eléctricos con el máximo nivel de placer de conducir, eficiencia y conectividad.

La oferta 100% eléctrica del nuevo Peugeot E-3008 está compuesta por dos alternativas “cero emisiones”, ambas equipadas con una batería de iones de litio con capacidad de 73 kWh. La primera ofrece una potencia máxima de 210 CV (157 kW) de potencia con dos ruedas motrices y hasta 526 km de autonomía homologada WLTP. El consumo homologado parte de 16,8 kWh/100 km.

La segunda, más enfocada para clientes que desean un rendimiento mecánico excepcional, es la versión “Dual Motor”. Equipa dos motores eléctricos, uno sobre cada eje, proporcionando tracción total y 325 CV (240 kW) de potencia. En este caso, la autonomía WLTP puede alcanzar los 497 km y el consumo parte de 17,4 kWh/100 km.

En el caso del nuevo E-3008, Peugeot marca un antes y un después en materia de movilidad eléctrica / Peugeot

El nuevo Peugeot E-3008 admite una potencia de carga de hasta 160 kW en tomas de corriente continua. De esta forma, es posible pasar del 20% al 80% de la capacidad de la batería en menos de 30 minutos. En corriente alterna, la potencia admitida puede alcanzar los 22 kW.

La batería mantiene una temperatura controlada gracias al líquido que circula a su alrededor, lo que garantiza una autonomía optimizada, una carga rápida y estable y una vida útil más larga.

Regeneración de energía

Un componente crucial para maximizar la autonomía eléctrica es la capacidad de regeneración de energía a través del sistema de frenos. El sistema de frenada regenerativa ajustable permite al conductor elegir entre diferentes niveles de intensidad de regeneración.

En el modo más bajo, de regeneración, la experiencia de conducción es más cercana a la de un vehículo con motor de combustión. En el modo más alto, el sistema es capaz de convertir más energía cinética en energía eléctrica cada vez que el conductor levanta el pie del acelerador o frena.

El conductor del nuevo Peugeot E-3008 puede escoger entre cuatro modos de conducción / Peugeot

La energía recuperada por el sistema de regeneración se almacena en la batería y aumenta la autonomía del vehículo, especialmente en descensos pronunciados y en entornos urbanos donde las paradas frecuentes permiten aprovechar al máximo está función.

El conductor del nuevo Peugeot E-3008 puede escoger entre cuatro modos de conducción, dependiendo del trayecto y de las preferencias del conductor. El modo Normal equilibra prestaciones, placer de conducir y autonomía, mientras que el modo Sport otorga máxima prioridad a la emoción y las sensaciones. El modo ECO pone todo al servicio de la autonomía y el bajo consumo y, finalmente, las versiones de tracción total ofrecen el modo 4WD para avanzar sobre los terrenos más difíciles.