Pere Serrat, reelegido como presidente de la FCA

Pere Serrat i Puig ha sido reelegido como presidente de la Federación Catalana de Automovilismo (FCA) para los próximos cuatro años, después de que la candidatura 'Renovación en Marcha' se impusiera en las elecciones que se hicieron el pasado martes 27 de enero.

Serrat, que llegó a la presidencia en noviembre de 2023 después de la renuncia de Joan Oller, se ha impuesto a la candidatura de Joan Anton Grustan, que fue director deportivo de la FCA los últimos veinticinco años, por 28 votos a 25.

Pere Serrat explica que "el resultado nos muestra que el camino de transformación que iniciamos hace dos años es la apuesta elegida por el automovilismo catalán. Mi equipo agradece la confianza que nuestros votantes han depositado en lo que llevamos hecho y en los cambios que queremos abordar e invitamos a todos a participar de esta renovación en marcha".

"Tenemos un interés común que nos une: impulsar el motorsport para hacerlo más grande, adaptado a los tiempos actuales, con una federación abierta, amiga y con voluntad de servicio. Nuestro compromiso de trabajo transparente y que tenga en cuenta a todos es firme. Tenemos la convicción de que juntos nos será más fácil conseguir todos los hitos que nos propongamos", señala.

El equipo de 'Renovación en Marcha' quiere avanzar en una hoja de ruta clara, con una FCA abierta, eficiente y adaptada a los nuevos tiempos, capaz de garantizar futuro, participación y calidad deportiva en todas sus disciplinas. Los principales ejes son más voluntad de servicio, una nueva y moderna sede, impulso decidido en la práctica deportiva y más formación y captación de talento.