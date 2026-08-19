Pepe Martí supera con nota su primera temporada en la Fórmula E: Rookie del año y listo para el Gen4

Pepe Martí, con una gran actuación en Londres, ha cerrado su primera temporada en FIA Fórmula E con un broche de oro. El piloto de CUPRA KIRO finalizó octavo en la última carrera del año y, con esos cuatro puntos, concluyó en el decimotercer puesto del Campeonato, por delante de su compañero de equipo Dan Ticktum y como mejor 'rookie'.

Pepe llegaba a esta última ronda doble de la temporada con los deberes ya hechos, pues su año de rookie ya tenía asegurada una muy buena nota, pero el objetivo era intentar cerrarlo por todo lo alto y dejar atrás la mala fortuna de Tokio y de Shanghái, donde entró por primera vez en los duelos y un coche de seguridad arruinó sus opciones de podio.

Sin embargo, fue un sábado complicado que lastró también al domingo por una penalización. Pepe fue el octavo más rápido de su grupo en la clasificación, lo que significó salir en la decimoquinta plaza en la primera carrera. Desde ahí, el piloto español volvió a hacer gala de su buena gestión y llegó a liderar la carrera antes de realizar el 'Pit Boost'.

Una vez completada la parada (te da un 10% extra de energía en solo 30 segundos de recarga) y con un modo de ataque en los compases finales de la carrera, Pepe quería pelear por los puntos, pero tuvo un toque con Jean-Éric Vergne y no solo se vio obligado a abandonar, sino que recibió una penalización de tres puestos para la carrera del domingo.

Pero Pepe no se rindió. Con algo de experiencia en este complicado circuito, se mostró más rápido en la clasificación y fue el sexto mejor piloto de su grupo, quedándose a una décima de entrar en los duelos. Con la sanción aplicada, el piloto de CUPRA KIRO partiría desde el decimotercer lugar en la última carrera del año.

En la carrera, el barcelonés supo jugar sus cartas. Mientras varios pilotos se 'enzarzaban' en peleas con los títulos en juego, su primera mitad de carrera fue de gestión y decidió atacar al máximo en la segunda mitad, con dos modos de ataque tardíos y con más energía que sus rivales. Con esa estrategia, los puntos estaban claramente en el punto de mira.

En las vueltas finales, Pepe Martí no solo logró un ritmo altísimo, sino también una gran capacidad para deshacerse de rivales en un circuito en el que no es fácil adelantar. Con el último modo de ataque, Pepe llegó hasta la octava posición y terminó pegado a los Citroën y a poco más de un segundo del quinto (Sébastien Buemi).

La octava posición era un premio muy valioso para Pepe, ya que le sirvió para adelantar a Dan Ticktum y a Felipe Drugovich en el Campeonato. Es decir, ha sido el piloto que más puntos ha dado a CUPRA KIRO este año y, además, el mejor rookie de la temporada. Sin duda, un gran final después de la mala fortuna en las rondas anteriores.

De esta manera, Pepe Martí cierra un primer año en FIA Fórmula E que ha sorprendido a propios y extraños. Subió al podio en dos ocasiones y logró un segundo puesto como mejor resultado, así como consiguió llegar a los duelos y sumó puntos en más de la mitad de las carreras disputadas (9 de 17). El siguiente gran objetivo es la victoria. Ya está listo para abordar la próxima temporada con el Gen4, la cuarta generación de monoplazas 100% eléctricos de la serie. Pero antes toca descansar...