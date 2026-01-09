Pepe Martí, a seguir brillando en la Fórmula E

La Fórmula E aterriza en México para disputar su E-Prix número 150 y la segunda ronda de la temporada 12. Pepe Martí saldrá último por su sanción tras su espectacular accidente en Sao Paulo. El español viene de hacer un debut “super impresionante”, según palabras del ganador de la ronda de Sao Paulo, Jake Dennis.

Los monoplazas eléctricos afrontan su segunda carrera de la temporada, que empezará el viernes 9 de enero con los primeros entrenamientos libres, en un Autódromo Hermanos Rodríguez acortado con 2,608 kilómetros y 16 curvas. La clasificación será el sábado 10 de enero a las 16:40 (horario peninsular español) y a las 21:05 la carrera, que se podrán ver a través de RTVE Play y Eurosport.

Pepe Martí viene de un debut “super impresionante”

El español debutó en la Fórmula E en la ronda de Sao Paulo, saliendo 14º. En carrera, Pepe ahorró energía y con el modo de ataque llegó a remontar hasta la sexta posición. Con el accidente de Mitch Evans, Dirección de Carrera decretó el Full Course Yellow (FCY), y el piloto de Cupra estaba noveno. Müller y Da Costa frenaron y Pepe se chocó contra ellos, dando dos vueltas de campana. Hubo bandera roja y se quedó la carrera a una vuelta.

A pesar del accidente por el que tendrá que salir último en México, Jake Dennis, campeón del mundo de Fórmula E y ganador del E-Prix de Sao Paulo, afirmó que el debut de Pepe Martí fue “super impresionante”: “Muy bien, sin ese accidente probablemente podría haber quedado top 4, top 5 o quizá tercero”. El británico sabe que el accidente “fue un gran aprendizaje para él” y Pepe “debería de estar feliz con su debut”.

Pepe Martí en la carrera de Sao Paulo / Fórmula E

Oliver Rowland triunfó en el E-Prix de México 2025

La segunda ronda de la temporada 11 de la Fórmula E también se disputó en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Los dos Porsche salieron en cabeza con Pascal Wehrlein en la pole (la segunda consecutiva) y Da Costa 2º. El equipo Cupra no tuvo suerte, ya que Hughes tocó a Ticktum y trompeó, y tuvo que salir el coche de seguridad en la vuelta 28 porque David Beckmann tuvo un accidente.

Salida E Prix México 2025 / Fórmula E

Después del Safety Car, Oliver Rowland, vigente campeón de la Fórmula E, se benefició de su segundo modo de ataque, mientras que Dennis, Wehrlein y Da Costa ya lo habían activaron. La carrera se volvió a neutralizar por el accidente de Mitch Evans, ganador de la primera carrera de la temporada 11. Finalmente Oliver Rowland se llevó la victoria, con Da Costa 2º y Wehrlein 3º.