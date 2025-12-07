Pepe Martí sancionado tras su increíble accidente en el E-Prix de São Paulo

La Fórmula E ya ha estrenado su temporada número 12. Jake Dennis ganó el E-Prix de São Paulo y Pepe Martí venía para estar en los puntos, después de una increíble remontada. Pero todo se torció y la carrera del español acabó tras un grave accidente con dos vueltas de campana. Afortunadamente Pepe está bien, pero le han sancionado con cuatro puntos en la superlicencia y saldrá último en el E-Prix de México (10 de enero).

El piloto de Cupra salió 14º en su debut en la Fórmula E. Pepe ahorró energía y con el modo de ataque llegó a remontar hasta la sexta posición. Con el accidente de Mitch Evans, Dirección de Carrera decretó el Full Course Yellow (FCY), y el español estaba noveno. Müller y Da Costa frenaron y Pepe se chocó contra ellos, dando dos vueltas de campana. Hubo bandera roja y se quedó la carrera a una vuelta.

Pepe Martí saldrá último en la siguiente carrera, el E-Prix de México, y le han quitado cuatro puntos de superlicencia por: “Causar una colisión con el coche 13 (Da Costa) y el coche 51 (Müller) en la curva 6-7. Cuando Dirección de Carrera decretó el Full Course Yellow (FCY), los coches 13 y 51 reaccionaron correctamente, reduciendo su velocidad durante la cuenta atrás y seleccionando diferentes líneas para evitar una colisión. El coche 3 (Pepe) llegó muy rápido y no pudo reaccionar a tiempo para prevenir el impacto. Como esto representa el peor escenario en términos de seguridad, los comisarios han decidido imponer una penalización severa”, reza el documento 59 de la FIA.

Pepe está “bien” después del accidente

En su debut en la Fórmula E, Pepe venía remontando posiciones, y con el modo de ataque activo, todo parecía indicar que iba a conseguir puntos. Con el accidente, el E-Prix de São Paulo terminó para el español, pero está “todo bien”.

“Sólo quiero pedir perdón al equipo. Fue un gran, aterrador vuelco. Estoy bien. Hemos sacado muchas cosas positivas de la carrera. Hasta entonces nos veíamos muy bien. Fácilmente en el top 8. Una pena, perdón para el equipo y nos vemos en México”, decía Pepe Martí, después del accidente.