Pepe Martí reconoce que “la Fórmula E es un cambio radical”

El equipo CUPRA KIRO de Fórmula E cuenta en su alineación de pilotos para la temporada 2025/2026 con uno de los jóvenes talentos con mayor proyección en el automovilismo internacional: Pepe Martí. Natural de Sabadell, Martí se incorpora a una categoría totalmente nueva para él, después de haber conseguido buenos resultados en campeonatos de formación, como la Fórmula 4 española (tercer clasificado en 2021), Fórmula Regional Asia/Middle East (subcampeón en 2022), Fórmula 3 (5º en 2023 con tres victorias) y tras haber conquistado cuatro triunfos en dos años en la Fórmula 2, antesala a la F1, con Campos y Red Bull.

Martí, que ya no terminará el año de F2 y será relevado por Nikola Tsolov en Qatar y Abu Dhabi, da el salto a la categoría de monoplazas eléctricos de referencia, la Fórmula E en un año importante para España en el campeonato, ya que por primera vez el Circuito del Jarama en Madrid, formará parte del calendario.

El proceso de adaptación de Pepe comenzó en los test de pretemporada celebrados en el Circuito Ricardo Tormo (Valencia). Allí, completó un total de 245 vueltas en cuatro días de intensa actividad, compartiendo garaje con su compañero de equipo, Dan Ticktum, y trabajando estrechamente con los ingenieros y técnicos de CUPRA KIRO. Durante las jornadas, el joven piloto trató de entender a fondo la filosofía de un coche que exige precisión, gestión y sensibilidad técnica en cada curva.

“Hay que tener un poco de paciencia para ver dónde estamos. Desde el principio he estado cerca de mi compañero y hemos aprendido mucho con los test. Es un coche muy distinto a lo que estoy acostumbrado. Cambia todo, desde la forma de frenar hasta cómo gestionas la energía en cada curva. Pero esa complejidad es precisamente lo que lo hace tan interesante. Cada vuelta es un aprendizaje”, declaró.

Durante esas pruebas, Pepe fue adaptándose a un entorno verdaderamente complejo. La gestión de la batería, la eficiencia energética y la frenada regenerativa se convierten en factores clave, y entenderlos a fondo es fundamental para competir en igualdad de condiciones. Más allá del desafío técnico, un reto que asume con ilusión, Martí subraya el significado emocional de competir con una marca que ya conocía de cerca y con la que comparte raíces.

“Mi relación con CUPRA ya existía, ya que soy embajador de la marca en España desde principio de este año. CUPRA, como marca española, siempre la he tenido cerca. La he seguido desde hace tiempo en el TCR, donde llevan muchos años compitiendo y ganando. Para mí, poder representar a una marca de mi país en un campeonato mundial es algo muy especial. No solo es una oportunidad profesional, también un orgullo personal”, explicó.

Cuando se pone el casco, el mayor desafío es cómo extraer el máximo del monoplaza Todo es muy distinto a lo que encontraba en la Fórmula 2, tanto en lo que respecta a la forma de conducir como a la estrategia, crucial para luchar frente a otros rivales.

“Para cualquier piloto que llega a la Fórmula E, es un cambio radical. Es el único campeonato eléctrico de esta magnitud, y eso lo convierte en una experiencia única. El mayor cambio es que el coche no hace ruido. En potencia es similar a la Fórmula 2, pero más pesado y con menos carga aerodinámica. La forma de conducir es distinta, y los neumáticos rayados también cambian las sensaciones. Todo te obliga a adaptarte y a pensar de otra manera”.

“En cada sesión de pruebas he descubierto algo nuevo. He tenido que cambiar mi estilo de frenada, la forma de trazar, los diferentes ajustes de energía y regeneración… No estoy acostumbrado a modificar tantas cosas en tan poco tiempo. Pero esa curva de aprendizaje es parte del proceso, y me motiva mucho seguir mejorando día a día”.

La temporada 2026 vendrá acompañada además un hecho muy especial: la primera carrera de Fórmula E en España, en el Circuito del Jarama (Madrid), sin contar con la que se celebró en Valencia durante la pandemia. Para Martí, será un momento de enorme significado personal y profesional, pues podrá competir ante su público, representando a una marca española como CUPRA.

“Correr en casa siempre te da un impulso extra. Llevo muchos años compitiendo en España, pero poder hacerlo ahora en Madrid, con el apoyo del público y con una marca española como CUPRA, será muy especial. Conozco bien el Jarama y tengo muchas ganas de que llegue marzo. Será un momento importante para todos”, señaló.

Con la vista puesta en su debut en São Paulo y la ambición de consolidarse en la categoría, Pepe Martí encarna el espíritu con el que CUPRA afronta la competición: valentía, innovación y energía sin límites. Su presencia en el campeonato no solo potencia la visibilidad del talento español, sino que refuerza la apuesta de CUPRA por la electrificación, el rendimiento y la emoción auténtica del automovilismo, como ya demostró al conquistar los dos títulos disputados del ETCR, el primer campeonato del mundo de turismos eléctricos de la historia.

“Espero que la gente se acerque a la Fórmula E y descubra lo emocionante que es. Representar a España y a CUPRA en un campeonato mundial me llena de orgullo. Ahora el foco está en sacar el máximo del coche y en seguir creciendo junto al equipo. Cada paso que damos nos acerca más a ese objetivo”, comentó Martí.

La temporada 2025/2026 se compondrá de un total de 17 carreras, que se disputarán en once circuitos. La primera se celebrará en apenas unas semanas, el 6 de diciembre en Sao Paulo (Brasil), para después viajar a México, Miami, Jeddah, Madrid, Berlín, Mónaco, Sanya, Shanghái, Tokio… y cerrar el curso en Londres el fin de semana del 15 y 16 de agosto.