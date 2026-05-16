Pepe Martí: “Les he dicho al equipo, oye voy a tomar riesgos”

En la Fórmula E y en Mónaco, sí se puede adelantar. Pepe Martí remontó desde el 15º puesto y acabó 3º, consiguiendo su primer podio en la categoría eléctrica: “Hacer un primer podio ya es surrealista. Hacer un primer podio en Monaco es aún mejor”. El piloto español dijo al equipo Cupra que sabía que tenía que “tomar riesgos” y fue “bastante agresivo al principio”, aprovechando “las oportunidades donde había”.

Después de unas prácticas 1 y 2 complicadas, Pepe clasificó 15º y tenía claro que debía remontar. Pronto se puso a ello, porque antes de que empezaran las paradas en boxes para el Pit Boost, el español estaba 9º. “He sido bastante agresivo al principio, he tomado las oportunidades donde había. También he cometido algún que otro error, me han adelantado dos veces, pero el cúmulo ha sido positivo de adelantamientos”, nos afirmaba el piloto de Cupra tras la ronda 9 en Mónaco.

“Les he dicho al equipo, oye voy a tomar riesgos y si acabó con un alerón roto, pues desgraciadamente es lo que hay”, comentó Pepe. “Al final en Mónaco sabemos la dificultad para adelantar, sabemos lo difícil que es certificar la posición en pista sin que te adelante nadie, sobre todo en el diferencial de energía”, añadió. El momento decisivo fue en “la estrategia”. “He hecho muy bien en guardar energía cuando lo creía conveniente, atacar cuando pensaba que quizás había una oportunidad para adelantar”, explicó el piloto de Cupra.

Pepe tenía un “poco” más “de energía” respecto a los pilotos que tenía delante y esto le “ha dado la oportunidad de poder tirar en el aire limpio y caer” a la 7º posición “de vuelta a pista”. La suerte también entró en juego en el primer podio del piloto de Cupra en la Fórmula E: “Es cierto que al final yo estaba 5º a falta de dos o tres vueltas. Entonces también ahí existe el factor suerte, más en Mónaco, que todos sabemos que adelantar en las últimas vueltas es difícil”, aseguró el español.

La ronda 9 de la Fórmula E en Mónaco fue una carrera con accidentes y Pepe terminó de conseguir el 3º puesto por la sanción de 33 segundos a su compañero de equipo, Dan Ticktum, por el incidente con Da Costa: “Obviamente también la manera (de lograr el podio) no es la que me encantaría. Al final un 3º y 4º para el equipo era fantástico. Queremos estar en esa pelea por el top 5 en los equipos”.

Mañana, domingo 17 de mayo a las 15:05 (horario peninsular español), se disputará la ronda 10 en Mónaco. A pesar de conseguir el podio, Pepe es “realista” y sabe que “aún hay cosas que mejorar”.