“Pepe Martí está demostrando que es un piloto capaz de estar en esta categoría, como lo hubiera sido en Fórmula 1”

La Fórmula E llega al Circuito del Jarama (Madrid) para disputar su ronda número 6. La categoría eléctrica cuenta con un equipo, Cupra Kiro, y piloto español, Pepe Martí. El catalán viene en buena forma tras acabar 6º en la segunda carrera de Jeddah, y está 11º en el campeonato. Desde Cupra están “gratamente sorprendidos y contentos” con la evolución de Pepe, pero saben que su “asignatura pendiente es la parte de qualifying”, dice Xavi Serra. El director de Cupra Racing explica que el piloto de Barcelona “se autoimpuso un objetivo de puntuar en la mitad de las carreras” y sabe que “está demostrando que es un piloto capaz de estar en esta categoría, como lo hubiera sido en Fórmula 1”. Además, Xavi está “seguro” de que Pepe Martí “es un piloto que va a brillar en el Gen 4”.

La Formula E lleva cinco rondas esta temporada. Cupra Kiro 8º en el campeonato y Pepe Martí 11º. ¿Cómo está viendo la temporada hasta ahora?

Deportivamente y a nivel de resultados un poco frustrante (mala suerte) por la velocidad que hemos mostrado y hemos tenido desde el primer día a nivel equipo. El año pasado terminamos con una tendencia muy positiva. Después de Mónaco empezamos a realmente entender cómo funcionaba el coche y así se vio con los resultados de Dan (Ticktum), que cada vez estábamos más cerca, empezamos a estar en el top 5 regularmente, hasta esa victoria, podium, pole position en Londres.

El equipo y especialmente Dan, lo recogió donde lo dejamos y hemos copado primeras posiciones en alguna sesión de todas las carreras, incluso con qualifying de primera línea, pero por lances de carrera en el caso de Dan en las tres primeras, no se transformó en puntos, lo cual es muy frustrante para él y para el equipo. Pero solo nos quedaba seguir trabajando y en la última Dan, con ese quinto puesto, empezó a marcar. Otra historia es Pepe (Martí), que estuvo en posición de marcar en la primera carrera en Sao Paulo y nos dimos de bruces con esa parte de ser un rookie y tener que aprender algunas cosas. Muy gratamente sorprendidos y contentos como está evolucionando Pepe, y por el momento con muchos puntos, muchos más de los que esperábamos en este momento de la temporada. Satisfechos de que tenemos la velocidad y hay que transformarla en puntos.

¿Hay alguna cosa que le dicen a Pepe que todavía le cueste hacer?

Creíamos que tardaría más en adaptarse a las carreras de gestión energética y lo está haciendo muy bien y ha cogido la idea muy rápido de dónde se recupera, dónde se gasta. La asignatura pendiente es la parte de qualifying. En una sola vuelta se tiene que preparar muy bien el neumático, solo tienes dos tiros en la fase de grupos y entrar en los duelos es el siguiente objetivo para Pepe y está trabajando en ello.

En los test de pretemporada, ustedes hablaban de paciencia. ¿Os esperabais el rendimiento de Pepe?

No, ni el equipo y tengo que reconocer personalmente que yo tampoco. Apostamos por Pepe, porque un piloto donde estaba él y con el recorrido que ha tenido, el talento se le presupone. No llegas donde ha llegado Pepe sin talento, trabajo y esfuerzo, pero la adaptación a la categoría. Hemos tenido ejemplos en el pasado como Felipe Massa o como algunos de los que hoy están triunfando, que tardaron mucho en empezar a marcar puntos. No diría que esto es una caja de sorpresas, porque sí que, por el lado de Pepe, con lo trabajador, dedicado y minucioso que es, pues sabíamos que empezaría a evolucionar, pero no tan rápido. Ha puntuado en 3 carreras de 5 y hubieran sido 4 de 5, lo cual es una barbaridad, siendo un campeonato del mundo y en su primera temporada.

Ahora estamos tratando de que no nos frustremos, porque van a venir carreras muy difíciles. Como fue la de México, en la que no se hizo nada mal, pero los puntos no salieron. Así que los pies en el suelo y a seguir creciendo. Tiene que crecer Pepe todavía esta temporada. Lo está haciendo muy bien, muchos puntos, pero queda camino.

Pepe Martí con el Fórmula E / Fórmula E

La próxima prueba en el circuito del Jarama, en Madrid. ¿Qué esperan?

No hay ninguna razón por la que no deberíamos tener un buen coche y ser capaces de rodar delante. La referencia siempre es Dan, porque con la experiencia que tiene en el coche nos marca a dónde estamos a nivel de equipo. Además, es un piloto que no tiene altibajos en ese sentido. Cuando está, está, y cuando no está, es que algo se tiene que arreglar. Es una muy buena referencia enseguida, en las primeras sesiones. Y con Pepe, también la tónica de este mismo año. Entrenar bien en las sesiones de libres, que tenga sesiones limpias, lo cual no ha sido el caso en todas las carreras. Así que darle los máximos minutos para preparar esa fase de grupos en Qualy y quizá meterse por primera vez en los duelos sería como un primer paso. No hay ninguna razón por la que no deberíamos ser competitivos.

¿Qué objetivo pone al equipo para esta temporada?

Lo separo en dos los objetivos. Con Dan nos pusimos entre todos, es una cosa de consenso, un objetivo de terminar en el top 5. Creo que por velocidad es posible, pero se nos escaparon esas tres primeras carreras así que el objetivo se ha puesto más difícil, pero es pronto, hemos visto pilotos que no puntúan y luego ganan una carrera. Todavía la distancia al top 5 es asequible, pero no podemos fallar.

Y con Pepe el objetivo fue a mitad de temporada empezar a entrar en algunos duelos, eso no lo hemos conseguido todavía, pero el segundo objetivo de acercarse a los puntos lo más pronto posible lo cumplió con creces y Pepe se autoimpuso un objetivo de puntuar en la mitad de las carreras que está cumpliendo. Me parece un buen objetivo subir esas expectativas a ese punto. Y eso nos llevará a estar como equipo en media tabla, es a lo que podemos aspirar dadas las circunstancias.

El año que viene entra en la Fórmula E el Gen 4, ¿qué se sabe desde Cupra sobre el nuevo monoplaza, aunque todavía no lo han podido probar?

No lo hemos podido probar, pero lo que sabemos es muy bueno, muy positivo. Conocemos el coche que ha diseñado el campeonato, la FIA, y es la base con la que luego los constructores trabajan. Las prestaciones de este coche son realmente espectaculares. Hemos tenido la oportunidad de hablar con el piloto de test, James Rossiter, y la verdad es que las sensaciones son muy buenas.

El Gen 4 cumple con la evolución de esta hoja de ruta de mejora continua, de llevar la electrificación a otro nivel. Y esto a nivel deportivo tiene que atraer mucho más al público. Nos va a gustar a todos los que amamos el Motorsport, porque la velocidad al final es uno de los puntos que da ese punch (fuerza). Se puede hablar de sonido, de otras cosas, pero cuando ves un coche pasar rápido, un coche frenar tarde, un coche acelerar muy fuerte como lo va a hacer este Gen 4. Vamos a ampliar esa base que no para de crecer.

El monoplaza Gen 4 de la Fórmula E / Fórmula E

¿Seguirán con la unidad de potencia Porsche en el Gen 4?

Está por ver. Estamos cerrando este año todavía. A nadie se le escapa que la asociación con Porsche es la natural para nosotros. Somos hermanos de grupo. Pero ahora mismo estamos centrados en esta temporada y las noticias a su debido tiempo.

¿Conducirá Pepe Martí el Gen 4 de Cupra?

Me gustaría mucho. Como decía, las noticias vendrán a su debido tiempo, pero creo que Pepe está demostrando que es un piloto capaz de estar en esta categoría, como lo hubiera sido en Fórmula 1. Son dos campeonatos del mundo, con sus particularidades y Pepe merece continuar, por lo que hemos visto hasta ahora. Es pronto, pero conociendo más a fondo su dedicación, madurez, ganas de mejorar en el día a día, estoy seguro de que es un piloto que va a brillar en el Gen 4.

Con el Gen 4 de la temporada que viene y la polémica que está habiendo con la nueva reglamentación de la Fórmula 1, ¿en qué punto cree que estará la Fórmula E con respecto a la Fórmula 1?

No se puede negar que la Fórmula 1 se ha acercado a la Fórmula E en algunos parámetros. Pero la Fórmula 1, pese a toda la polémica que ha habido, seguirá siendo la Fórmula 1 y tiene su espacio. La Fórmula E seguirá evolucionando y a nivel de rendimiento, de aceleraciones y de prestaciones, sí que se acercará a la Fórmula 1 con el Gen4, pero seguirá teniendo su propio ADN. Cada vez más pilotos de Fórmula E están realizando labores de apoyo a equipos de Fórmula 1 en simuladores, porque ha habido una parte de la Fórmula 1, que directamente tocan con Fórmula E en esos puntos de descarga, en cuando utilizar la energía para no malgastarla. En la Fórmula E regeneramos el 40% de la energía, no salimos con ella en el coche y la Fórmula 1 está viendo que esto también es clave ahora con el nuevo formato y que tampoco es tan dramático como algunos aventuraron después de la primera carrera. Después de la segunda (carrera de Fórmula 1), hemos visto que según el circuito se va a adaptar mejor o peor y al final se pueden generar carreras muy entretenidas como son las de la Fórmula E siempre.