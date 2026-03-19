Pepe Martí y la Fórmula E debutan en el Circuito del Jarama

La ronda 6 de la Fórmula E ya está aquí. Quizá sea una de las más especiales de toda la temporada, ya que la categoría eléctrica aterriza en el Circuito del Jarama para disputar el E-Prix de Madrid. Sin contar los test de pretemporada, la única vez que la Fórmula E ha corrido en nuestro país fue en Cheste 2021. Ahora la categoría eléctrica llega a la capital española para vivir una carrera que “será un espectáculo”, según afirma Pepe Martí, piloto de Cupra Kiro en la Fórmula E.

Tras conseguir su mejor resultado en la Fórmula E (6º en la ronda 5 de Jeddah), Pepe Martí se encuentra “bien” y está “feliz con el equipo y el campeonato”. En su temporada de debut y en su sexta carrera, el E-Prix de Madrid (sábado 21 carrera a las 15:05 horario peninsular español en Teledeporte, RTVE Play, DMAX y Eurosport 1), sabe que “el objetivo principal es consolidar el trabajo” que ha hecho hasta ahora, siendo 11º en el campeonato. “Aspirar para ese P7, P6, P5 sería un muy buen resultado, y si podemos aspirar a más, y más en el circuito de casa, pues estaría muy feliz, pero hay que ser realistas”, añade el piloto español.

Las novedades del Cupra Raval Madrid E-Prix

El circuito de 3,934 km y 14 curvas fue el escenario de los test de pretemporada en 2024. Ahora, el Jarama se estrena como el circuito número 40 en el que ha competido la Fórmula E. La categoría eléctrica está al rojo vivo, con 5 ganadores distintos en 5 carreras: Jake Dennis (Sao Paulo), Nick Cassidy (México), Mitch Evans (Miami), Pascal Wehrlein (Jeddah 1) y Antonio Da Costa (Jeddah 2). Wehrlein es el líder del campeonato con 68 puntos, 6 más que el segundo Edoardo Mortara. Tercero es Oliver Rowland con 49, cuarto Nick Cassidy con 48 y quinto está Mitch Evans con 47. Pepe Martí se encuentra 11º con 17 puntos a tan solo uno de Joel Eriksson décimo.

El E-Prix de Madrid contará con varias novedades, entre las que se encuentra el Pit Boost. Por primera vez desde su introducción la temporada pasada, una prueba de la Fórmula E utilizará la parada obligatoria de 30 segundos durante la carrera para recargar un 10% la batería de los monoplazas. Normalmente, el Pit Boost solo se ve en un fin de semana con dos carreras en el mismo circuito, pero el E-Prix de Madrid contará con él y con una activación del modo de ataque de 6 minutos.

La jornada importante del E-Prix de Madrid en el Circuito del Jarama será el sábado con la clasificación a las 10:40 y la carrera a las 15:05 (horario peninsular español). Pero el domingo será el test de Rookies de la Fórmula E, en el que aparecen nombres destacados como Daniil Kvyat (DS), Theo Pourchaire (Citroën), Joshua Dürksen (Citroën), Ayhancan Güven (vigente ganador del DTM / Porsche) o Abbi Pulling (campeona de la F1 Academy / Nissan). Estos test de Rookies serán el domingo 22 de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 (horario peninsular español).

La única prueba de Fórmula E que se ha corrido hasta ahora en España

Sin contar los test de pretemporada, han pasado cinco años desde la última vez que la Fórmula E corrió en España. El Circuito Ricardo Tormo (Cheste) fue el escenario de la ronda 5 y 6 (doble E-Prix) de la temporada 7. La primera prueba estuvo marcada por la lluvia y los accidentes de Buemi, Günther, Sette Camara y el toque entre Lotterer y Mortara. Por estos incidentes salió el coche de seguridad. Da Costa salió en pole y lideró prácticamente toda la carrera, pero se quedó sin energía y perdió la victoria. Nyck de Vries se llevó el triunfo con Nico Müller 2º y Stoffel Vandoorne 3º.

Con la pista seca, Jake Dennis salió en la pole para la ronda 6 en Cheste. Hubo lucha por el podio entre Lynn (que se fue a la grava), Nato, Rast y Lotterer. Buemi y Vandoorne se tocaron, pero no salió el coche de seguridad. Jake Dennis dominó y consiguió su primera victoria en la Fórmula E. Nato cruzó la línea de meta 2º, pero bajó al 5º puesto tras una penalización de 5 segundos por causar una colisión. André Lotterer subió al 2º y Lynn acabó 3º.