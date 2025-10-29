Pepe Martí se estrena con Cupra en la Fórmula E: “Ahora soy un piloto corriendo al nivel de talla Mundial”

El pasado 21 de octubre se anunció que Pepe Martí dejaba la F2 para unirse al equipo Cupra en la Fórmula E para la temporada 2025/2026. “Ahora mismo (la Fórmula 1) no está tan presente en mi mente”, señala el piloto español. Además, el objetivo del catalán “es hacerlo lo mejor posible aquí”, porque es “un piloto corriendo al nivel de talla Mundial”, en “un campeonato con mucha dificultad y con un nivel altísimo de pilotos”.

“El resultado por ahora no es el que queremos, pero hay que tener un poco de paciencia”, señala Pepe Martí durante un encuentro con los medios organizado por Cupra en el Circuito Ricardo Tormo, al que asistió Diario Sport. Aunque el catalán dice que hay que ir con calma, en el modo de carrera está “siendo bastante más competitivo” y está “relativamente cerca” de su compañero, Dan Ticktum.

En el Circuito Ricardo Tormo de Cheste (Valencia), del 27 al 30 de octubre se están celebrando los test de pretemporada de la Fórmula E. Pepe Martí acabó último en las dos primeras sesiones, pero el miércoles por la mañana terminó 10º. “Dando pasos adelante considerables. Estoy bastante contento con mi aprendizaje”. El español sabe que le queda “aún mucho por aprender” y que además, no está “acostumbrado a cambiar tantas cosas en el momento, durante la vuelta”.

El paso a la Fórmula E

Pepe Martí debutará por primera vez en la competición de monoplazas eléctricos en la próxima temporada 2025/2026, con el equipo Cupra. El piloto español explica que llegar a la Fórmula E “era una gran opción” y añade: “Al final ahora soy un piloto corriendo al nivel de talla mundial, y eso en cualquier otro sitio no era posible”.

El piloto catalán está “muy feliz” de haberse unido a Cupra en la Fórmula E, pero es consciente de que “es una aventura totalmente distinta y nueva” y “una oportunidad única de aprender en un campeonato nuevo”.

Xavi Serra, director de Cupra Racing, nos explica que “Pepe tiene un trabajo muy duro por delante”, ya que “la Fórmula E es la categoría más difícil para ser rookie”. El equipo español sabe que hay que tener paciencia con el joven catalán. Pepe responde: “Me gustaría no tener que ser muy paciente pero bueno el test me ha dado un golpe de realidad”.

Pepe Martí rodando con su Cupra Kiro, delante de su compañero, Dan Ticktum / CUPRA

La temporada de la Fórmula E comenzará con el E-Prix de Sao Paulo el 6 de diciembre. Para la sexta ronda del campeonato, la categoría eléctrica aterrizará en el circuito del Jarama el 20 y 21 de marzo. “Poder ir a Madrid, pues también será algo nuevo para mí, tengo muchísimas ganas de llegar y poder correr en el circuito de Jarama. Es una gran oportunidad”, asegura Pepe Martí sobre disputar un E-Prix en España.

Además, el piloto catalán se pone como “ejemplo a seguir” a Taylor Barnard, que en su primera temporada en la Fórmula E acabó cuarto en el campeonato. Pepe sabe que “lo más importante ahora” es que está “en una muy buena estructura para aprender rápido” y se tiene “que centrar en sacar el máximo provecho de la situación”.