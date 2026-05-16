Pepe Martí, estelar en Mónaco, consigue su primer podio en la Fórmula E

Las carreras por las calles de Mónaco siempre son especiales. Y seguro que esta es una de las más memorables para Pepe Martí y Nyck De Vries. El piloto español de Cupra logró su primer podio en la Fórmula E después de remontar desde la 15º posición, y el holandés de Mahindra consiguió la victoria en una prueba marcada por los accidentes y la sanción a Ticktum.

Pocos pilotos pueden decir que han conseguido la pole en Mónaco en un campeonato del mundo. Dan Ticktum es uno de ellos, y conservó la primera posición en la salida, con De Vries 2º a su estela. Pepe salió 15º, y como avisaba momentos antes de la carrera, Xavi Serra, director de Cupra Racing, el español empezó con una estrategia más agresiva.

En la vuelta 4, Pepe ya estaba 13º, después de luchar contra Cassidy y superar a Dennis y Nato. Precisamente fue el británico de Andretti, quien se chocó en la chicane después del túnel contra Cassidy, y tuvo que salir el coche de seguridad. Se relanzó la carrera dos giros después, con Ticktum manteniendo el liderato, y Pepe superó a Rowland para ser 12º.

Ticktum tenía la carrera compactada y el campeonato dio un vuelco en el giro 13. El hasta ahora líder del Mundial, Pascal Wehrlein, tuvo que entrar a boxes por un pinchazo en la rueda trasera derecha, porque su compañero en Porsche, Nico Müller le tocó por detrás y perdió el alerón delantero. Con todos estos incidentes, Pepe ya era 9º, justo antes del momento del Pit Boost.

En la vuelta 15, entraron De Vries, Günther y Evans, los perseguidores del liderato de Ticktum. El británico bajó a la 2º posición por el adelantamiento de Da Costa con el modo de ataque y paró para el Pit Boost en el giro 18. El piloto de Cupra salió justo por detrás de De Vries y Evans, que habían activado el attack mode.

Pepe salió 7º después de entrar para la recarga de energía en la vuelta 20. De Vries subió al liderato y Evans al 2º puesto, tras superar a Da Costa con el modo de ataque. Ticktum estaba 4º y con el attack mode recortó la distancia con el trío de cabeza.

Pepe activó su modo de ataque en la vuelta 22 estando 7º, mientras continuaba la lucha en cabeza. Ticktum superó a Da Costa y se puso 3º, pero no pudo volver al liderato. De Vries y Evans se marcharon a más de 4 segundos, con la batalla entre el piloto de Cupra y el de Jaguar. Llegó el drama. Ticktum defendió su posición y Da Costa se chocó contra él, pero el británico siguió. Dirección de carrera decretó el FCY (Full Course Yellow) en pista y finalmente De Vries consiguió en Mónaco la primera victoria de Mahindra con el Gen3, su primera después de su aventura en la Fórmula 1.

Evans acabó 2º y se coloca líder del Mundial. Pepe Martí acabó 4º tras superar a Buemi y Drugovich, pero una sanción a Ticktum de 33 segundos por la acción con Da Costa, subió al español de Cupra a la 3º posición, logrando su primer podio en la Fórmula E y superando su mejor resultado (6º puesto en la ronda 5 de Arabia Saudí).

Con el toque entre los Porsche, Evans asciende al liderato del Mundial de la Fórmula E con 116 puntos. Pascal Wehrlein baja al 2º con 101 puntos, tras el pinchazo de la rueda trasera derecha. Mortara es 3º con 93 puntos, Rowland 4º con 83 y Müller cierra el top 5 con 77. Pepe Martí se mantiene 10º con 40 puntos y De Vries sube hasta la 11º posición con 39.