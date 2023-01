Pepe Martí ha comenzado su temporada en Dubai

El joven piloto barcelonés, tutelado por Fernando Alonso, participó en la primera carrera de la FRMEC en Dubai Completó un total de tres carreras en dos días para sumar rodaje y experiencia en lo que será su tercer año en monoplazas

Pepe Marti ha puesto en marcha la temporada 2023 participando en la primera carrera de la FRMEC en Dubai subido a uno de los monoplazas del equipo Pinnacle Motorsport, como ya lo hizo el año pasado. La joven promesa del automovilismo catalán pudo completar un total de tres carreras en dos días, para sumar rodaje y experiencia de cara a la que será su tercera temporada en el mundo de los monoplazas.

El piloto tutelado por la empresa de Fernando Alonso, A14 Management, estuvo entre los primeros en todas las sesiones libres del fin de semana, pero un problema en el rendimiento del monoplaza le impidió obtener buenos resultados en las “qualys”, comprometiendo de esta manera la posibilidad de obtener mejores resultados en las carreras.

A pesar de ello y con su capacidad de superar las situaciones complicadas, Pepe protagonizó buenas remontadas. En la primera carrera, partió en la 18ª posición y terminó 14º, en la segunda salió 14 y cruzó la meta 9º y la tercera y última del fin de semana, fue la mejor remontada partiendo 11º hasta alcanzar el sexto lugar.

“Hemos sido capaces de ir de menos a más y puntuar. He hecho salidas muy buenas en las tres carreras, pero especialmente en la última, en la que salía undécimo. He podido hacer buenos adelantamientos y gracias a ello he acabado sexto. No es donde quería llegar, pero hemos conseguido un buen aprendizaje”, comentaba el mismo piloto tras la jornada.

“Después de haber estado delante en las sesiones de test y contando que nunca muestras todas las cartas en esos entrenamientos, creo que éramos muy competitivos, pero por algún motivo no se ha visto reflejado en la qualy y las carreras. La primera carrera fue muy luchada y complicada a la vez, pero conseguimos ir adelante teniendo poco ritmo”.“El sábado, en la segunda manga del fin de semana, fuimos un poco mejor y con los cuatro neumáticos gastados, fuimos capaces de adelantar, escalar posiciones e ir de menos a más hasta llegar a puntuar. Toca seguir trabajando, entender en qué puntos hay que mejorar y aprender para estar más fuertes a la próxima”, concluyó.