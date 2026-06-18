Pepe Martí buscará sorprender tras el podio de Mónaco

La Fórmula E sigue muy reñida y ofreciendo carreras muy emocionantes, como es habitual. La categoría estadounidense llega a Sanya (China) siete años después para disputar su ronda 11 y dar comienzo a la gira asiática, tras las victorias de Nyck De Vries y Oliver Rowland en el doble E-Prix de Mónaco. Además, Pepe Martí buscará seguir maravillando después de lograr el tercer puesto en las calles del Principado y convertirse en el primer español en subir al podio de la categoría eléctrica.

La Fórmula E regresa a Sanya (China) por primera vez con los monoplazas Gen3 EVO, ya que en su única visita en la temporada 2018/2019 los coches eran de la segunda generación. Oliver Rowland consiguió la pole y Jean-Éric Vergne logró el triunfo del primer E-Prix de Sanya.

Sanya será un circuito a explorar para muchos pilotos, entre los que se encuentra Pepe Martí, que nunca ha competido en este trazado. El circuito de este fin de semana es bastante parecido al de 2019. Tiene 12 curvas y mide 2,52 kilómetros, con varios puntos de adelantamiento. Habrá que estar muy atentos a las dos rectas largas entre las curvas 7 y 11, separadas por una horquilla muy cerrada de la curva 10, donde se esperan ver gran parte de los adelantamientos.

El fin de semana en Sanya será vibrante. En las 10 rondas que llevamos hasta ahora, ha habido 8 ganadores distintos: Jake Dennis (Ronda 1 en Brasil), Cassidy (Ronda 2 en México), Evans (Ronda 3 en Miami y la ronda 8 en Berlín), Pascal Wehrlein (Ronda 4 en Arabia Saudí), Da Costa (Ronda 5 en Arabia Saudí y la ronda 6 en el circuito del Jarama), Nico Müller (Ronda 7 en Berlín), Nyck De Vries (ronda 9 en Mónaco) y Oliver Rowland (Ronda 10 en Mónaco).

Mitch Evans lidera la Fórmula E con 128 puntos y Rowland está segundo con 109. Edoardo Mortara completa el top 3 con 103 puntos. Pascal Wehrlein bajó hasta el cuarto lugar con 101 puntos, Nico Müller está algo más descolgado con 83 y Da Costa con 80. Pepe Martí está 11º con 40 puntos a tan solo 3 de Nyck De Vries que marca el top 10.

Horarios y dónde ver el E-Prix de Sanya de la Fórmula E

La categoría eléctrica aterriza en Asia y llega al rojo vivo a las calles de Sanya (China). Tras los doble E-Prix de Berlín y Mónaco, la ronda 11 será un fin de semana con una sola carrera y la actividad en pista se comprimirá en dos días. La acción en pista empezará el viernes 19 de junio con los primeros entrenamientos libres y lo importante empezará el sábado 20 de junio a partir de las 04:40 (horario peninsular español) con la clasificación.

La carrera de la ronda 11 en Sanya será el sábado 20 de junio a las 09:05 (horario peninsular español) y los pilotos tendrán que dar 37 vueltas al trazado callejero de Sanya para completar la 11º ronda de la temporada 12. Podrás seguir toda la emoción del Mundial de la Fórmula E a través de las crónicas del Diario SPORT y en directo en Teledeporte o RTVE Play y Eurosport.