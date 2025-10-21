Pepe Martí aparca la F1 y apunta a nuevos horizontes

El futuro parece aclararse para Pepe Martí. El aventajado pupilo de Fernando Alonso no esperará la llamada de la Fórmula 1 y tampoco continuará en la F2 donde esta temporada ha pilotado con el Campos Racing.

El piloto de la academia de Red Bull ha decidido emprender un nuevo reto en el Mundial de Fórmula E de la mano de una marca española, CUPRA. A la espera de confirmación oficial, el joven piloto catalán se convertirá en el nuevo integrante del CUPRA Kiro, compartiendo equipo con Dan Ticktum. El equipo confirmó este lunes la continuidad del piloto británico que afrontará la segunda temporada con la escuadra española y su quinta en la Fórmula E.

Como Pepe Martí, Ticktum llegó al campeonato de coches eléctricos procedente de la F2 y en 2024 conquistó con CUPRA un primer podio histórico en Tokio, una primera Julius Baer Pole Position en Londres y una primera victoria en Yakarta.

Carrera prometedora

Martí debutó en F3 de la mano de Campos Racing y en 2023 se convirtió en campeón de la categoría, antes de dar el salto a F2 en 2024 de la mano del mismo equipo con Isack Hadjar como compañero. En su primera prueba firmó un doble podio en Sakhir y acabó la temporada en decimocuarta posición, con nombres como el del propio Hadjar o el de Gabriel Bortoleto, ambos ahora en la F1, como rivales.

En su segunda campaña en F2, Pepe Martí marcha sexto, con 112 puntos en su casillero, a falta de las dos últimas carreras por disputarse, en Lusail y Yas Island. Su compañero, Arvid Lindblad, marcha séptimo y parece haberse consolidado como la opción de Red Bull para la F1. Este mismo viernes, en el Gran Premio de México tomará los mandos del monoplaza de Max Verstappen en los primeros libres.

"Prefiero centrarme en lo mío. Prefiero trabajar en mí, hacer los pasos adelante en la clasificación. La Fórmula 1 llegará si me la merezco", decía el joven piloto de 20 el pasado mes de septiembre, durante el GP de Bakú. Unas semanas después el piloto barcelonés se aleja de la F1, al menos por el momento, en busca de nuevos horizontes.