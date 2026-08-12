Pepe Martí abandera el desembarca de la Fórmula E en Disney+

Formula E, Disney+ y ESPN han anunciado esta semana un acuerdo histórico multianual que convertirá a Disney+ en la plataforma global de streaming del Campeonato Mundial FIA ABB de Formula E en 144 territorios —incluido Estados Unidos, donde se ofrecerá a través de ESPN+ — a partir de la temporada 2026/27.

La presentación del acuerdo tuvo lugar en el emblemático programa matinal de la cadena ABC, Good Morning America, con la presencia del español Pepe Martí. El piloto de CUPRA KIRO fue elegido junto al actual líder del Mundial, el británico Jake Dennis, como una de las caras visibles de Formula E en una aparición destinada a acercar el Campeonato al público y al mercado estadounidenses, que a partir de la próxima temporada disfrutarán de dos citas en el calendario, en Austin y Miami, y donde se iniciará una nueva etapa de la mano de Disney+.

“Se trata de un campeonato muy emocionante para los aficionados. Sobre todo, aquí en Estados Unidos, tenéis la NASCAR, la IndyCar… series de ritmo trepidante que te suben la adrenalina. Y creo que la Fórmula E encaja muy bien con ellas”, afirmó el único representante español en la parrilla de Formula E.

Un gran paso para la Fórmula E

El acuerdo marca uno de los hitos más importantes en la historia de Formula E, al unir las incomparables plataformas globales de entretenimiento de Disney con el principal Campeonato de automovilismo 100 % eléctrico del mundo. Formula E, participada mayoritariamente por Liberty Global, aprovechará el ecosistema global de streaming de Disney para llegar a millones de nuevos hogares. Esta alianza complementará su consolidada red de socios de televisión en abierto y emisión lineal en todo el mundo, garantizando que su comunidad global de fans siga disfrutando de un amplio acceso en los mercados clave.

La colaboración, que se estrenará coincidiendo con la revolucionaria era GEN4, acercará Formula E a millones de nuevos aficionados a través de Disney+, al mismo tiempo que preservará la amplia accesibilidad que ha sustentado el éxito del Campeonato hasta la fecha. El amanecer de la era GEN4 La temporada 2026/27 marcará la llegada de la revolucionaria era GEN4 de Formula E y el debut del monoplaza eléctrico de competición más rápido y tecnológicamente avanzado jamás construido. Con 600 kW de potencia, equivalentes a más de 815 caballos de potencia, y una aceleración de 0 a 100 km/h en aproximadamente 1,8 segundos —alrededor de un 30 % más rápido que un monoplaza de F1, el GEN4 establece un nuevo referente.

Disney se apunta al Mundial / Fórmula E

La nueva temporada también introducirá un formato de fin de semana de carrera mejorado, diseñado para ofrecer una competición aún más reñida, mayor incertidumbre deportiva y más acción para los aficionados. El calendario ampliado contará con 21 carreras en 13 ciudades icónicas, comenzando en Jeddah, Arabia Saudí, el 18 de diciembre y decidiéndose bajo las luces de Tokio el 25 de julio de 2027.

Todas las carreras

Todas las sesiones Las personas con suscripción a Disney+ en 144 territorios, incluido Estados Unidos, donde se ofrecerá a través de ESPN+, disfrutarán de una cobertura integral en directo de cada fin de semana de Formula E, incluidas todas las sesiones de entrenamientos, clasificación y carrera.

Más allá de la acción en directo, los aficionados tendrán acceso a programas específicos de previa y análisis posterior, resúmenes de carrera, análisis en profundidad, contenidos exclusivos entre bastidores y repeticiones íntegras de las carreras bajo demanda inmediatamente después de cada prueba. Esta oferta ampliada de streaming convivirá con los acuerdos de emisión existentes de Formula E, ofreciendo a los aficionados más formas de vivir el Campeonato.