Peligran los 40 títulos a los 40 años: Bou podría renunciar al próximo Mundial 'indoor'

Toni Bou acaba de sumar su 38º título mundial consecutivo de trial (19 al aire libre y 19 bajo techo) y sus estadísticas asustan. Él asegura que "mientras el cuerpo aguante" seguirá adelante y siempre ha dicho que le haría especial ilusión alcanzar los 40 títulos a sus 40 años, en 2026. Sin embargo, el piloto del Repsol Honda ha revelado ahora que una lesión podría arruinar sus planes.

Bou, en declaraciones al programa de radio 'Fórmula Merlos', ha explicado que en las últimas semanas se ha resentido de una vieja lesión de 2016 (la fractura de un tendón en la espalda), que ha empeorado. Asegura que se plantea pasar por el quirófano en breve, lo que prácticamente descartaría su participación en el próximo campeonato 'indoor', que arranca el 4 de octubre.

En plena celebración por el éxito que ha cosechado este fin de semana en Gran Bretaña, Bou explica que la situación es delicada: "He podido sobrevivir aquí en esta carrera, pero de hecho estamos decidiendo si me operaré o no me operaré. La temporada que viene parece complicada, y no es sólo por la edad, sino por las lesiones. Pero todo suma, al final cuando llevas más de 20 años como profesional, hay un desgaste, lesiones...", subraya.

"Este es un deporte individual, no puedes fallar ningún fin de semana. Y por mala suerte tenemos calendario súper complicado la próxima temporada. Desde octubre cada mes tenemos una o dos carreras, nunca tenemos un parón de más de una semana y media, así que no puedo operar durante el campeonato", argumenta el piloto de Piera.

"El tendón se debe operar antes de que esté enganchado. Creo que quizá comenzaremos el Mundial, lo intentaremos y si no puedo aguantar , pues habrá que perderse el indoor y ir por el outdoor", añade, dejando en el aire la decisión final.

Pase lo que pase, estadísticas al margen, Bou sabe que ya nadie podrá quitarle el enorme mérito de lo conseguido hasta hoy: "En mi carrera he tenido la gran suerte de ganar 38 mundiales, que es una locura, mucho más de lo que me hubiera podido imaginar".