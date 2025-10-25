Pecco Bagnaia se reivindica en Sepang: "Cuando las carreras son así, puedo empujar"

Mucho sudor y dolores de cabeza le está costando este curso a Pecco Bagnaia. El piloto del Ducati Lenovo atravesaba una terrible racha de resultados a la que se propuso poner fin en el circuito de Sepang. Tras sumar dos ceros en las carreras largas de Indonesia y Australia, el italiano firmó un doblete este sábado al llevarse la 'pole' y la carrera al Sprint del Gran Premio de Malasia.

El turinés, que tuvo que pasar por Q1 tras no clasificar entre los diez primeros en la Práctica del viernes, se impuso con un registro de 01:57.001. La jornada empezó impecable y terminó de la misma forma: victoria a lo grande en la Sprint. Dominó de principio a fin, tal y como había hecho tantas otras veces en el pasado, sin dar opción a Àlex Márquez de acercarse. Se quedó el catalán a más de dos segundos del bicampeón.

Unas sensaciones lejos de las exhibidas el pasado fin de semana en Australia. El dorsal '63' clasificó en decimocuarta plaza y, lejos de iniciar una remontada en la carrera al Sprint, comenzó a descender posiciones, hasta terminar en penúltimo lugar, a 32 segundos del ganador. Otro dato alarmante que dejó la carrera del turinés es que llegó a rodar incluso por debajo de la pole de Diogo Moreira en Moto2. El domingo, en la carrera larga, se fue al suelo cuando rodaba en la 11ª plaza.

La historia fue distinta este sábado. Se reivindicó. Y mostró aquella versión de sí mismo que ya sacó a relucir en Japón, donde se hizo con la 'pole' y las dos victorias del fin de semana.Tras la jornada de este sábado, Pecco aseguró que no entiende la diferencia de resultados, puesto que no se han producido grandes cambios aparentemente en su moto.

Pecco Bagnaia, tras ganar la carrera al Sprint / EFE

"Primero, quiero dedicar esta carrera al equipo, que está trabajando de manera muy dura, de verdad. Así como es difícil para mí, es difícil para ellos entender las cosas. No tenemos una idea clara de lo que pasa. Porque al final aquí hemos empezado bastante bien, pero ayer estábamos fuera del Top 10, y hoy pole y victoria. Hemos cambiado algo que me ha ayudado bastante, pero así es difícil para ellos también", dijo Bagnaia, en unas declaraciones ofrecidas a DAZN.

El trabajo duro del equipo durante la noche, asegura, fue clave para poder dar un paso hacia adelante. "Están trabajando mucho, montando y desmontando cosas, y es un poco un lío. Ayer por la tarde nos fuimos del circuito muy tarde", aseguraba.

El piloto italiano se mostró satisfecho tras los resultados. "Estoy contento, porque cuando las carreras son así, que me sale todo bien y puedo empujar fuerte, es un gusto que es increíble. Ojalá todas las carreas fueran así. Al final es lo que es y esta temporada no ha sido sido fácil. Muchas veces no hemos entendido lo que la moto o yo quería. Hemos perdido bastante tiempo pero eso nos ayuda para el futuro. Para las próximas carreras y el año espero que sea más fácil", dijo

Cambios que suponen "pequeños pasos"

Al ser preguntado por estos pequeños cambios que habrían ayudado, tan solo aseguró que son "pequeños pasos". "Solo hemos tenido un pequeño problema con el dispositivo de altura trasero, no funcionaba para la carrera y ha hecho que fuera como una de hace años, pero bien, ha ido bien", dijo.

El cambio de resultados de una temporada a otra, no ha sido fácil de asumir. "Al final cuando te juegas en el Mundial durante cuatro años, ganas y estas en el podio de manera no sencilla, pero sí habitual, y de repente al año sigueinte, con algo que tenia que ser lo mismo, cueste tanto... es dificil para mí y para ellos", explicó. "Los nervios se ponen mas tensos y es más complicado. Pero cuando las cosas van bien, hemos demostrado que estamos ahí arriba", sentenció.