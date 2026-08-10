Palou triunfa en Portland y se acerca de su cuarto título consecutivo

El español Álex Palou, del Chip Ganassi, triunfó este domingo en el GP de Portland de la IndyCar y está, a falta de cinco carreras para el final, cada vez más cerca de coronarse como campeón por cuarto año consecutivo.

Palou salía de la segunda plaza en Portland, pero acabó por delante del dueño de la pole, el sueco Felix Rosenqvist, del Meyer Shank Racing, y de Will Power, de Andretti, para celebrar su sexta victoria de la temporada y la vigésima quinta de su carrera en la IndyCar.

El catalán fue campeón de la IndyCar por primera vez en 2021, antes de iniciar un reinado en esta categoría que dura desde 2023, y es el tercer piloto en la historia de este campeonato en sellar al menos seis victorias en dos años consecutivos, junto a Mario Andretti y Sebastien Bourdais.

"Todos en Honda hicimos un gran trabajo. Fue muy bueno conducir en cada vuelta. Una vez más, gran trabajo de todos y es increíble sumar nuestra sexta victoria de la temporada", dijo Palou al acabar la carrera.

"Me dan los mejores chicos, el mejor equipo. Este coche es un cohete", añadió.

Palou lideró la carrera en sesenta de las 112 vueltas y suma 110 puntos de ventaja sobre Kyle Kirkwood, de Andretti, en el campeonato.

Cinco últimas pruebas

Tras la cita de Portland, la IndyCar afrontará cinco carreras para completar la temporada. La primera será el 16 de agosto con el 'Ontario Honda Dealers Indy at Markham', en el circuito urbano de Markham, en Canadá.

Una semana después, el 23 de agosto, la categoría estrenará el Freedom 250 Grand Prix de Washington D.C., también en un trazado callejero, montado en torno al National Mall.

La recta final continuará con una doble prueba en el óvalo de Milwaukee Mile, en West Allis (Wisconsin), los días 29 y 30 de agosto. El campeonato concluirá el 6 de septiembre con el IndyCar Grand Prix of Monterey en el circuito permanente de Laguna Seca, en California.