Palou: "Ha sido un año increíble y estoy deseando que lleguen más"

El piloto español Àlex Palou, cuatro veces campeón de la Indycar, aseguró este domingo que fue "una pena" no haber conquistado el título con otra victoria, pero dijo sentirse deseoso de que lleguen más temporadas como esta.

"Es increíble, es una locura. No podría estar más feliz en este momento. Ha sido una temporada increíble y unos cinco años maravillosos con Chip Ganassi Racing", aseguró Palou a Fox Sports poco después de terminar tercero el Gran Premio de Portland.

"Ha sido un año increíble y estoy deseando que lleguen más", dijo el piloto catalán, campeón de la Indycar en 2021, 2023, 2024 y 2025.

Palou se proclamó campeón a falta de dos carreras —Milwaukee y Nashville— para el final de la temporada, mostrando un dominio abrumador sobre el resto de sus rivales.

El piloto de Chip Ganassi, que empezó la temporada con 5 victorias en 6 carreras, ha sumado en total 8 triunfos.

"Ha sido una pena no poder terminarlo con otra victoria, pero lo luchamos. Di todo lo que tenía. Intenté todo para adelantar a (Christian) Lundgaard, pero hoy no pudo ser", lamentó Palou, que conquistó el campeonato con un podio.