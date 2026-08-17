Palou sale reforzado de una carrera caótica y deja el campeonato visto para sentencia

Completado un nuevo fin de semana de carreras en la Indycar en el que Àlex Palou, de nuevo, volvió a demostrar por qué muchos le consideran uno de los mejores pilotos de carreras de las últimas décadas. No pudo llevarse la victoria el catalán en Markham (Canadá), pero sí logró remontar desde la 11ª plaza a la cuarta en una carrera absolutamente caótica. La victoria se la llevó el sueco Marcus Ericsson, del equipo Andretti, que se reencontró con la victoria casi tres años después. Palou, por su parte, está cada vez más cerca de su quinto título.

La realidad es que la parrilla se topó con una de las carreras más accidentadas en lo que va de temporada. Louis Foster arrancaba como 'poleman', pero en el giro 43 de 90, terminó estrellado contra las barreras. Tampoco se escapó del drama Kyle Kirkwood, perseguidor inmediato de Palou en la lucha por el título. El estadounidense, que se situó en la 12ª plaza, pudo remontar hasta la cuarta... pero se fue contra el muro tras Foster, en el siguiente giro.

David Malukas, tercero en la lucha por el título, sufrió un incidente que lo obligó a hacer una parada adicional en boxes y llegó a parar a la decimoséptima plaza. El fallo de sus dos rivales directos, llevó a Palou a tener la oportunidad de seguir aumentando su distancia como líder del campeonato. Y eso que, para él, también terminó siendo una carrera de supervivencia.

Tras Ericsson, el podio lo completaron el expiloto de Fórmula 1 Romain Grosjean, del Dale Coyne, y el australiano Will Power, compañero de escuadra del vencedor de la cita.

Próximo destino... primer 'match ball'

Tras la carrera del pasado fin de semana, quedarán cuatro citas para el cierre del campeonato, que se producirá en Laguna Seca, el 6 de septiembre. La siguiente parada en el calendario será el 23 de agosto, en el estreno del circuito urbano de Washington D.C., y será el primer 'match ball' para Palou.

El piloto de Sant Antoni de Vilamajor (Barcelona), acumula hasta ahora 542 puntos en el casillero por los 409 de Kirkwood, por lo que suma 133 puntos de ventaja. Se pone la cosa muy a favor del catalán, quien este curso ya acumula seis victorias por otras seis 'pole positions'.