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IndyCar

Palou se libra de la descalificación; su equipo, multado en las 500 Millas

El coche de Alex Palou no superó las verificaciones de la altura del alerón delantero. El piloto catalán, séptimo en carrera, evitó la descalificación en Indianápolis, pero el Ganassi Racing recibió una sanción económica

El coche de Alex Palou no pasó las verificaciones en la Indy500

El coche de Alex Palou no pasó las verificaciones en la Indy500 / @AlexPalou

Laura López Albiac

Laura López Albiac

Álex Palou no pudo revalidar ayer su corona en las 500 Millas de Indianápolis, pese a salir desde la pole en la prueba reina del automovilismo estadounidense. Sin embargo aún tuvo suerte de conservar la séptima posición final y evitar la descalificación, porque su coche no pasó las verificaciones post carrera.

La IndyCar anunció que la inspección técnica del coche #10 , el de Palou, no superaba los requisitos de "altura mínima y máxima del alerón delantero y la placa requerida para los óvalos de alta velocidad". En concreto el reglamento se refiere a los apéndices 14.7.6.8 de dimensiones y el 14.7.6.7.1. en el que se especifica que el alerón delantero no debe medir menos de 8,300 pulgadas al estar fijado en el ángulo.

Los jueces consideraron que la culpa de la irregularidad fue del equipo Ganassi Racing, al que penalización de cinco puntos en el campeonato y una multa de 10.000 dólares, pero dejaron libre de sanción al piloto de Sant Antoni de Vilamajor, que sin duda no tuvo su día en Indianápolis a pesar de las enormes expectativas que había levantado como campeón en curso y autor de la pole.

No fue castigado al considerarse que el error en el alerón no fue generado para ganar ventaja de forma ilegal y se debió a una confusión.

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En clave campeonato, Palou sigue líder con 273 puntos en la general de la IndyCar, por delante de David Malukas (236) y Kyle Kirkwood (224). Palou competirá en Detroit en apenas una semana.

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