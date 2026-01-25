Oliver Solberg se impone en Montecarlo y amplía la leyenda familiar

Oliver Solberg, a sus 24 años, 2 meses y 2 días, se convirtió en el piloto más joven en imponerse en el Rally de Montecarlo. El hijo de la leyenda de los rallis, Petter Solberg, dominó prácticamente todas las especiales para acabar llevándose la victoria y sumar así su segundo éxito tras ganar el año pasado el Rally de Eslovenia.

Con un tiempo total de 04:24:59.0, el joven piloto sueco se impuso al británico Elfyn Evans con una renta de 51.8 segundos. El tercer escalón fue para el actual campeón del mundo, Sebastien Ogier, que terminó a 1:10 del campeón un podio completo para Toyota. Solo el francés Adrien Formaux, con el Hyundai i20 N Rally1, estuvo cerca de romper el dominio de Toyota, aunque tuvo que conformarse con el cuarto puesto.

Sin bajar el ritmo

Solberg afrontó la jornada con una holgada ventaja tras su exhibición en la noche del sábado pero estuvo a punto de perder su renta en la segunda especial de la mañana, en la Bollène-Vésubie, tras quedar brevemente atrapado. El contratiempo apenas duró unos segundos, antes que el de Toyota volviera a emprender la marcha y recuperar el ritmo en la Wolf Power Stage del Col de Turini.

Con las condiciones mejoradas respecto a la mañana, pese a la presencia de la nieve y de algunos tramos helados, los pilotos pudieron atacar y Solberg mantuvo su ritmo para finalizar la jornada como campeón.

"Es otro día emotivo. Este ha sido el rally más difícil que he hecho en mi vida. Es mi primer rally sobre asfalto en coche y aquí estamos, ganando. Solo quiero agradecer enormemente a Toyota su confianza. El trabajo en equipo ha sido excepcional", explicó el joven piloto de Toyota.

El Mundial se reanuda el próximo mes con el Rally de Suecia (del 12 al 15 de febrero).