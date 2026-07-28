Oficial: El Circuit de Barcelona-Catalunya acogerá una carrera del WEC este mismo curso

Era un rumor que venía ganando fuerza en los últimos meses... y por fin se ha confirmado. El Circuit de Barcelona-Catalunya acogerá este mismo año una de las citas del calendario del Campeonato del Mundo de Resistencia de la FIA, tras verse afectadas algunas de sus carreras debido al conflicto bélico que azota Oriente Medio en los últimos cinco meses. Será del 16 al 18 de octubre.

Así lo anunció este mismo martes la FIA a través de un comunicado, en el que se confirma cómo queda el calendario tras decidir finalmente cancelar las citas en Qatar y Bahréin. De esta manera, entran en escena las Seis Horas de Barcelona y Monza. En el caso del emblemático trazado italiano, será el escenario del 6 al 8 de noviembre.

Cabe recordar que el Mundial de Resistencia iba a dar comienzo en Qatar en el fin de semana del 26 al 28 de marzo, pero la prueba nunca llegó a disputarse debido a la situación compleja en la región y el cierre del espacio aéreo. El campeonato anunció por aquel entonces que la cita quedaba pospuesta hasta finales de curso, y también hizo oficial que las 6 Horas de Imola, del 17 al 19 de abril, pasarían a ser la primera cita del campeonato.

El trazado catalán ya acogió la categoría en julio de 2019, hace justo siete años atrás. Fueron los test de pretemporada. No obstante, esta será la primera vez que se dispute una prueba mundialista.

La realidad es que ha sido un año brillante para el trazado catalán en lo que a lo deportivo se refiere. A mediados de febrero, se supo que el Circuit había logrado renovar el contrato para albergar carreras de Fórmula 1 hasta 2032. Eso sí, lo hará en años alternos (2028, 2030 y 2032) al compartir hueco con otro emblemático: Spa-Francorchamps. Además, también acogió los primeros test de pretemporada de la nueva era de la Fórmula 1 a finales de ese mismo mes, cuatro jornadas de pruebas que fueron seguidas con gran expectación en todo el mundo.

Más tarde llegaron las European Le Mans Series, con una gran asistencia del público, y después uno de los platos fuertes de la temporada: MotoGP. A la cita estrella en el mundo de las dos ruedas asistieron un total de 184.857 espectadores entre el viernes y el domingo al Gran Premio.

Finalmente, la Fórmula 1 también fue un exito. La última cita en Barcelona en dos años se tradujo en un 'sold out' y se registró una asistencia total histórica de 301.273 espectadores. Sin duda, acoger el WEC es poner la guinda del pastel a un curso redondo.