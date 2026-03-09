Nuevo reto para Max Verstappen: correrá las 24 Horas de Nürburgring

Si algo caracteriza a Max Verstappen es su alma competitiva. No hay carrera que se le resista al tetracampeón de Fórmula 1, que ya prepara con ilusión su próximo reto. Tras semanas de rumores se ha confirmado que el piloto de Red Bull participará en las 24 Horas de Nürburgring de 2026, que se celebrarán del 14 al 17 de mayo. El neerlandés se pondrá al volante del Mercedes-AMG GT3 y será compañero de uno de los nuestros, el piloto catalán Dani Juncadella.

Verstappen debutará en la carrera de resistencia con el equipo Winward, que recibe el respaldo de fábrica y que también correrá con el apoyo de Verstappen Racing y también de Red Bull. Además de Juncadella, sus otros dos compañeros serán Lucas Auer y Jules Gounon, quienes ya cuentan con experiencia en la prueba. "A ver si así por fin ganamos Nürburgring. Un sueño formar parte de este equipazo", decía a través de sus redes sociales el catalán.

Ya en el pasado Max espresó sus ganas de poder participar en la cita alemana, por lo que su optimismo ha quedado más que palpado en sus palabras post anuncio. "Nürburgring es un lugar especial. No hay otro circuito como éste. Las 24 Horas de Nürburgring las he tenido en mi lista de deseos desde hace mucho tiempo, así que estoy muy emocionado de que podamos hacerla realidad", decía el dorsal número '3' de la Fórmula 1.

También Stefan Wendl, director de Mercedes Customer Racing, expresó su optimismo. "Con nuestra alineación de alto rendimiento, estamos en una posición excelente para la tradicionalmente fuerte parrilla de las 24 horas de Nurburgring", dijo.

Una primera carrera a 'modo test'

En cuanto a la preparación para la prueba, el equipo realizará una carrera en la NLS2 este mes (21 de marzo), que se ha adelantado para que el campeón de Fórmula 1 pueda participar, debido al apretado calendario que enfrenta la categoría reina del automovilismo mundial. Inicialmente, la carrera estaba programada para el 28 de marzo, pero coincidiendo con el GP de Japón se decidió tomar cartas sobre el asunto para que el neerlandés pudiese estar presente y tener, al menos, una toma de contacto en competición con equipo y coche.

En cuanto a las 24 horas de Nürburgring, se llevarán a cabo entre el fin de semana del GP de Miami y el de Canadá, por lo que prácticamente no dará márgen de descanso al piloto de Red Bull. El anuncio, curiosamente ha coincidido con el fin del GP de Australia de Fórmula 1, con el que se ha iniciado una nueva era en el reglamento de 'El Gran Circo' que ha sido duramente criticada por el neerlandés.