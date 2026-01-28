Nuevo exámen para Pepe Martí en el ePrix de Miami

Pepe Martí, después de haber conseguido sus primeros puntos en el E-Prix de Ciudad de México, afronta la tercera ronda de la temporada (Miami) con la idea de mantener la inercia positiva. El piloto de CUPRA KIRO, además, contará en este caso con un pequeño 'plus': podrá participar en los Libres 0 y tendrá un rodaje extra para conocer el circuito.

El español llega al E-Prix de Miami después de dos primeros eventos de FIA Fórmula E en los que ha cosechado un total de 6 puntos. En el primero de ellos, en Sao Paulo, Pepe remontó desde la decimocuarta posición de salida y tenía opciones de acabar en el 'top 5', pero un desafortunado accidente derivó en un abandono prematuro.

En el segundo, en Ciudad de México, Pepe salió desde la última posición y, además, tuvo que cumplir un 'Stop & Go' de 10 segundos por una sanción, pero llevó a buen puerto una estrategia pergeñada desde el inicio de la carrera y, con numerosos adelantamientos, fue capaz de ganar hasta 13 posiciones en la carrera y finalizar en el séptimo lugar.

Esos 6 puntos hicieron que Pepe entrase en la historia como uno de los pocos pilotos capaces de puntuar tan rápido en Fórmula E (4 lo hicieron en su primera carrera y 7 en la segunda), además de convertirse en el primer español capaz de puntuar desde 2015. Martí llega al E-Prix de Miami en la undécima posición del Mundial (empatado a puntos con el décimo y por delante de su compañero) y con ganas de volver a conseguir un buen resultado para el equipo.

“Tengo muchas ganas de correr este fin de semana. Me gustaría seguir en la misma línea de México y hacer un buen trabajo para que salgan buenos resultados. Debemos tener una carrera limpia, en la que poder seguir aprendiendo cosas importantes. Los FP0 también nos ayudarán a coger un poco más de sensaciones y prepararnos para el sábado. Tengo muchas ganas de que empiece”.

El E-Prix de Miami comenzará el viernes 30 de enero con los FP0 y los FP1. El sábado 31 llegarán los FP2, la Clasificación y la Carrera. El circuito pasa por la zona del Hard Rock Stadium, pero es más corto que el que usa la Fórmula 1 y el 'layout' es diferente. Los FP0 son una sesión extra de 40 minutos (antes de los Libres 1) para los pilotos ‘rookie’ y Pepe Martí, a lo largo de todo su primer año en el Mundial eléctrico, tendrá ese estatus.

HORARIOS (CET) DEL E-PRIX DE MIAMI

Entrenamientos Libres 0 (viernes, 30 de enero) - 20:30

Entrenamientos Libres 1 (viernes, 30 de enero) - 23:00

Entrenamientos Libres 2 (sábado, 31 de enero) - 13:30

Clasificación (sábado, 31 de enero) -15:40

Carrera (sábado, 31 de enero) - 20:05