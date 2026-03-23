El nuevo Citroën C5 Aircross está dotado con la última generación de ayudas a la conducción y al estacionamiento

Dotado del mayor espacio, confort y tecnología, el nuevo Citroën C5 Aircross es el nuevo buque insignia de la marca del “doble chevron” y ha sido concebido para viajar con el máximo confort. Y, por supuesto, para viajar con la máxima seguridad. Por ello incorpora todo un arsenal de tecnologías que potencian este apartado fundamental, aumentan la serenidad y simplifican la vida de conductor y ocupantes.

Nuevo Citroën C5 Aircross / Citroën

La última generación de sistemas de ayuda a la conducción y al aparcamiento de Citroën está presente a bordo del nuevo C5 Aircross, al más alto nivel de experiencia de la marca. El paquete Drive Assist 2.0 ofrece un confort de conducción y una seguridad excepcionales al permitir el acceso a la conducción autónoma de nivel 2. Este completo paquete incluye cambio de carril semiautomático, alerta de tráfico trasero, cámara de vigilancia del conductor y detección de puntos ciegos ampliada.

El cambio de carril semiautomático es una función que, cuando se activa, está disponible a partir de 70 km/h en vías rápidas o autopistas. Se encarga de cambiar de carril automáticamente tras comprobar que no hay obstáculo y pedir confirmación al conductor pulsando simplemente un botón “ok” ubicado en el volante.

Cuando el conductor introduce la marcha atrás, la función alerta de tráfico trasero advierte de la presencia de obstáculos que se aproximan en las zonas de puntos ciegos del vehículo mediante los radares de las esquinas traseras. Esta alerta es capaz de detectar peatones, ciclistas, vehículos, camiones y motocicletas.

Nuevo Citroën C5 Aircross / Citroën

El nuevo Citroën C5 Aircross dispone de cámara de vigilancia del conductor, encargada de vigilar constantemente los ojos del conductor. Esta cámara se combina con otra encargada de controlar la trayectoria del coche, especialmente si se desvía de su carril. Cuando se detecta un riesgo, se activa una señal sonora y visual.

El paquete Drive Assist 2.0 se completa con el sistema de detección de puntos ciegos ampliada. Esta tecnología utiliza radares con un alcance de hasta 75 metros en lugar de sensores ultrasónicos con un alcance de pocos metros.

Nuevo Citroën C5 Aircross / Citroën

Cámara VisioPark 360º

El nuevo Citroën C5 Aircross añade un equipamiento que facilita la ejecución de las maniobras de estacionamiento. Disponible según acabados, VisioPark 360º consta de una cámara que se activa al introducir la marcha atrás, además de 8 sensores de obstáculos.

El sistema muestra una vista de la parte trasera del vehículo en la pantalla central con tres modos para elegir: normal con líneas guía, vista panorámica de 180º o vista del cielo reconstruido. Este equipamiento VisioPark 360º es capaz de proporcionar una vista de 360º del entorno inmediato del vehículo.

Nuevo Citroën C5 Aircross / Citroën

Conducción más segura

En las versiones 100% eléctricas, el nuevo Citroën C5 Aircross dispone de un sistema regenerativo de tres etapas que optimiza el uso de la energía cinética del vehículo para recargar la batería. Los dos modos que provocan más desaceleraciones hacen que las luces de freno se enciendan automáticamente, avisando así de forma adecuada y segura a los vehículos que circulan inmediatamente detrás.

El SUV buque insignia de Citroën equipa tecnología Head-Up Display proyectado en el parabrisas, que se une a un cuadro de instrumentos digital de 10 pulgadas, personalizable. Algunos acabados del C5 Aircross cuentan con el Head-Up Display ampliado, un sistema de visualización proyectada a través del parabrisas, en color y de gran tamaño.

Nuevo Citroën C5 Aircross / Citroën

Este Head-Up Display del nuevo Citroën C5 Aircross es regulable en altura para una perfecta legibilidad y proporciona una experiencia de conducción inmersiva, más serena y relajada. Además, es personalizable para mostrar la información preferida por el conductor.

La comodidad y la seguridad en la conducción se completa con otro equipamiento fundamental, como son los Faros LED Citroën Matrix. Permiten conducir con las luces largas encendidas en todo momento sin deslumbrar a los otros usuarios de la vía. Los veinte LED presentes en cada faro se encienden o apagan automáticamente en función de los otros vehículos detectados.