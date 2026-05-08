El año 2026 es muy especial para Opel, ya que celebra el 90 aniversario de historia de sus coches compactos. Esta etapa de éxitos está claramente enfocada al futuro, con el lanzamiento de la nueva generación de sus modelos Opel Astra y Astra Sports Tourer.

El nuevo Opel Astra es un automóvil más elegante, técnico, moderno y sostenible que nunca. Incorpora aspectos destacados en diseño y tecnología para elevar su éxito de ventas en el segmento compacto al siguiente nivel.

La nueva generación del Opel Astra incorpora diseño renovado / Opel

Emblema Opel Blitz iluminado

El Opel Astra estrena diseño, con una clara inspiración en el prototipo de alto rendimiento Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. El característico rostro de la marca, el Opel Vizor, es ahora más estrecho y con un diseño más preciso.

El Opel Blitz iluminado, estrenado como elemento distintivo del SUV Grandland, se incorpora al Astra, en el centro del frontal. El emblema central de la marca, ahora iluminado, también sirve como punto de partida para las franjas luminosas que se extienden horizontalmente hacia los faros y verticalmente hacia el pliegue del capó.

El concepto de diseño Opel Compass iluminado se incorpora por primera vez como leitmotiv de diseño del Astra. También cuenta con nuevos diseños de llantas de aleación de 17 y 18 pulgadas y nuevas pinturas metalizadas “Blanco Kontur” y “Verde Klover”, que subrayan su aspecto único en combinación con el techo negro.

El Opel Blitz iluminado, estrenado como elemento distintivo del SUV Grandland, se incorpora al Astra, en el centro del frontal / Opel

Tecnología de iluminación Intelli-Lux HD

El Opel Astra ofrece una tecnología de iluminación única en el segmento compacto, inspirada en el Opel Grandland, como son los faros Intelli-Lux HD, unos faros adaptativos antideslumbramiento que cuentan con más de 50.000 elementos y aíslan a los usuarios de la vía con mayor rapidez y precisión que tecnologías matriciales anteriores.

Además, el cono de luz delantero puede ser ajustado digitalmente, guiando intuitivamente la visión del conductor al tomar las curvas. En función del ángulo de giro, se añade un módulo lateral adicional, evitando “agujeros negros” en la curva.

En condiciones meteorológicas adversas o con niebla, el sistema Intelli-Lux HD reacciona al posible deslumbramiento y ajusta la intensidad de la luz para reducirlo a los vehículos que circulan en sentido contrario. Esta tecnología de iluminación de alta resolución es agradable a la vista del conductor, ya que el sistema detecta las señales de tráfico y atenúa los LED para que el reflejo no genere deslumbramientos.

El Opel Astra ofrece una tecnología de iluminación única en el segmento compacto, inspirada en el Opel Grandland / Opel

Asientos Intelli-Seat de serie

El Opel Astra presenta diversas novedades en su interior, destacando la presencia de un puesto de conducción más despejado, combinado con un confort potenciado. Desde la versión básica equipa los asientos Intelli-Seats, exclusivos de Opel y disponibles de serie.

Estos asientos incorporan un hueco especial en el centro, inspirado en el diseño de un sillín de bicicletas de carretera, capaz de reducir la presión sobre el coxis. La función ergonómica patentada de estos asientos garantiza una conducción relajada y cómoda en largos desplazamientos.

El Opel Astra presenta diversas novedades en su interior / Opel

Además, el cliente puede elegir su propio confort de asiento. Por ejemplo, están disponibles asientos multiajustables con certificación AGR para conductor y acompañante, con tapizados de ReNewKnit, que incluyen calefacción multietapa, soporte lumbar electroneumático, masaje y función de memoria.

El monomaterial utilizado tiene aspecto de ante de alta calidad y es 100% reciclado y reciclable. A diferencia de los materiales compuestos, no requiere una separación laboriosa, reduciendo la huella de CO2 y ayudando a evitar residuos. El interior del Astra utiliza materiales y superficies que ahorran recursos. El puesto de conducción y las interfaces de usuario del sistema multimedia de infoentretenimiento, entre otros, son más claras e intuitivas.

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Mayor autonomía eléctrica

Las versiones 100% eléctricas mejoran su eficiencia. Con una batería de 58 kWh, el Astra Electric permitirá una autonomía de hasta 454 km en ciclo WLTP, es decir, unos 34 km más que antes entre paradas de carga. Además, ofrece por primera vez tecnología V2L (Vehículo a Carga) para cargar dispositivos externos.