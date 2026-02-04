La nueva ‘arma’ de Álex Palou para 2026: así es el coche con el que busca otro título

Àlex Palou ya conoce la que será su nueva 'arma' para la temporada 2026. Chip Ganassi Racing, el equipo junto el que ha logrado sus cuatro campeonatos, presentó la pasada madrugada el nuevo 'livery' con el que competirá el catalán en las diecisiete carreras que componen el calendario de la IndyCar para la temporada 2026. Con el dorsal número '10', Palou descubrió el nuevo coche con el que intentará luchar por la cuarta corona consecutiva, la quinta en su carrera.

No ha cambiado el hecho de que el coche lucirá, en su amplia mayoría, el color amarillo. De hecho, asume más protagonismo aún si cabe. DHL sigue siendo el patrocinador principal, por lo que era de esperar el predominio de este color. Además, también coge protagonismo el color rojo en la parte trasera, distinto al pasado curso, donde el predominio del rojo se encontraba en el morro.

Pese a que esta es la imagen estándard, que se presenta antes del inicio de temporada, se espera que su aspecto pueda ir variando con el paso de las carreras, como ya pasó en algunas ocasiones el pasado curso. Es habitual que en función del territorio en el que se corra, o debido a la entrada de algún patrocinador, los colores del monoplaza puedan ir variando. En cuanto a las características, seguirá pilotando con un chasis Dallara (como el resto de la parrilla), que se complementará con un motor Honda.

No hay cambios en cuanto al resto de pilotos de la estructura. El de Sant Antoni de Vilamajor seguirá compartiendo filas con Kyffin Simpson (con el dorsal número 8, Sunoco Honda) y Scott Dixon (con el dorsal número 9, PNC Bank Honda). Como ya es habitual, todos ellos lucirán colores distintos, en función de sus principales patrocinadores.

Una temporada de escándalo

El pasado curso fue de lo más dulce para Palou. Se coronó como campeón con 711 puntos tras llevarse ocho victorias. Le sacó 196 puntos a su máximo rival, Pato O’Ward, quien pilotaba por Arrow McLaren. Sin duda, uno de los momentos más memorables de la temporada fue cuando se llevó la victoria más destcada del curso, las 500 Millas de Indianápolis, siendo el primer español en poder grabar su rostro en el mítico trofeo Borg-Warner.

En cuanto al campeonato, queda menos de un mes para el pistoletazo de salida, que se producirá con la primera carrera el próximo 1 de marzo para el Gran Premio de St. Petersburg. Las 500 Millas de Indianápolis se celebrarán el fin de semana del 24 de mayo.