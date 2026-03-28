Nicoló Bulega vuelve a arrasar con Iker Lecuona estrenándose en el podio con Ducati

Tras arrasar en Phillip Island y conseguir las tres victorias, Nicoló Bulega empezó con pole y triunfo en la primera carrera del Mundial de Superbikes en Portimao. Iker Lecuona consiguió su primer podio con el Aruba.it Ducati, al igual que Miguel Oliveira con BMW en el campeonato. Mañana, domingo 29 de marzo se disputará la Superpole Race a las 12:10 a 10 vueltas y la carrera 2 será a las 16:30 (horario peninsular español) a 20 vueltas.

Salida con cambios en el podio

Nicoló Bulega consiguió la pole y mantuvo el liderato en la salida. Yari Montella subió al 2º después de adelantar a Iker Lecuona 3º. Álvaro Bautista salió 11º y remontó hasta el 8º.

Bulega, Montella y Lecuona se distanciaron a más de 1 segundo de Oliveira 4º. Por detrás, Axel Bassani pasó a Bautista que bajó al 9º puesto. Se fueron haciendo grupos en la carrera con el top 3 a más de 1 segundo de Oliveira y Alex Lowes. Vierge estaba 6º con Sam Lowes pegado 7º. En la vuelta 3, Gerloff superó a Bautista, que se pasó de frenada en la curva 1 y bajó a la 13º posición.

Montella se cayó en la curva 14 de la vuelta 5, cuando iba 2º, y en cabeza, Bulega le sacaba más de 1 segundo y medio a Lecuona. Miguel Oliveira subió a la 3º posición, mientras Sam Lowes pasó a Vierge, bajando a la 6º.

Las distancias se estabilizan y Bulega triunfa

Lecuona recortó poco a poco a Bulega, pero las distancias se estabilizaron a partir de la vuelta 9. Por detrás, Bassani se acercó a Vierge a menos de dos décimas y Gerloff se unió a la lucha. Las diferencias entre el top 5 crecían. Álvaro Bautista superó a Locatelli y Baldassarri para cerrar el top 10. En la vuelta 12, Bassani y Gerloff adelantaron a Vierge que cayó al 8º puesto.

Nicoló Bulega se llevó la victoria en la primera carrera de Portimao con Iker Lecuona 2º, su primer podio con Aruba.it Ducati, y Miguel Oliveira, que se estrenó en el podio de Superbikes, con un 3º puesto. Xavi Vierge terminó 6º y Bautista superó a Petrucci a falta de 3 vueltas para acabar 9º.

Con esta victoria, Nicoló Bulega sigue liderando el Mundial de Superbikes con 87 puntos. Axel Bassani es 2º con 50 e Iker Lecuona sube hasta el 3º puesto con 39 puntos. Miguel Oliveira es 4º con 33 y Lorenzo Baldassarri cierra el top 5 con 30 puntos. Álvaro Bautista está 9º con 26 y Xavi Vierge 15º con 10 puntos.