Nicoló Bulega sigue con su dominio

Con Toprak Razgatlioglu en MotoGP, Nicoló Bulega es el rey del Mundial de Superbikes. El italiano ha ganado todas las carreras de la temporada y suma su 22º triunfo consecutivo. Además, el piloto del Aruba.it Ducati amplía su ventaja en el campeonato hasta los 108 puntos sobre Iker Lecuona, segundo. Tras recuperarse de las fracturas en varios huesos del pie y tobillo derechos, Álvaro Bautista acabó en el top 10, mientras que Xavi Vierge sufrió una caída en la carrera 2.

La locura de la Superpole Race

Bulega salió en pole, pero Lecuona y Surra le superaron en la primera vuelta. El español intentó imponer su ritmo en pista, mientras Sam Lowes se puso segundo. Por detrás, Vierge subió a la 8º posición tras salir 13º en la vuelta 3. Bautista empezó 15º porque a Dixon no le dieron el apto para las carreras del domingo por el empeoramiento de sus molestias en su muñeca izquierda. El piloto del Barni ascendió hasta el 11º puesto tras las caídas de Locatelli y Mackenzie.

Hubo pelea por la cabeza. Sam Lowes tuvo un pequeño toque con Lecuona en un intento de coger el liderato, mientras que Bulega seguía perdiendo posiciones. El italiano cayó hasta la 5º posición porque comenzó con neumáticos distintos a los demás, y empezó a tirar en la vuelta 4.

Bulega le devolvió el adelantamiento a Baldassarri y superó a Surra para ponerse tercero, en busca del liderato. Lecuona luchó contra Sam y recuperó la primera posición. El italiano llegó y se puso líder tras adelantar por el interior en la curva 1 a Lecuona y Sam. El español se volvió a poner primero y empezó la lucha entre los pilotos del Aruba.it Ducati.

Por detrás, Bautista superó a Van der Mark y Vierge para ponerse 9º. La lucha en cabeza continuó, hasta las últimas dos vueltas. Bulega superó a Lecuona y tiró fuerte para asegurar su 21º victoria consecutiva. El español acabó segundo con Sam Lowes tercero. Bautista terminó 8º y Vierge 10º, después de la caída de Baldassarri cuando iba cuarto.

Bulega controla la carrera 2

El italiano volvió a salir primero y nadie le arrebato el liderato. Lecuona también conservó la segunda posición y Sam Lowes la tercera. Montella superó a Bautista que bajó al 9º puesto y Vierge y Baldassarri se cayeron en la salida.

Lecuona intentó adelantar a Bulega por el interior después de la recta larga, pero se tuvo que abrir y el italiano volvió a la primera posición. El piloto #11 del Aruba.it Ducati quito de golpe toda la emoción de la carrera, ya que sacó más de 1 segundo y medio a Lecuona, segundo, porque tuvo dos pequeños errores. Por detrás, Bautista superó en la vuelta 7 a Bridewell y con la caída de Montella, el español se puso 7º.

Pasaron las vueltas y Lecuona recortó la distancia hasta el segundo con Bulega. Gerloff luchó contra Bautista, pero finalmente le superó en la vuelta 12. El español bajó a la 7º posición. En los últimos giros, Lecuona se acercó a su compañero de equipo en el Aruba.it Ducati a menos de un segundo.

A pesar del tirón final, Nicoló Bulega logró su 22º victoria consecutiva, con Lecuona segundo y Sam Lowes tercero. Tras perderse por lesión las tres carreras de Most, Álvaro Bautista terminó 7º. En el campeonato, Bulega (372) aumenta su ventaja hasta los 108 puntos sobre Lecuona (264) segundo. Sam Lowes (142) sube a la tercera posición y su hermano Alex (132) a la cuarta. Yari Montella cierra el top 5 con 131 puntos, Bautista es 8º con 92 y Xavi Vierge 14º con 56.